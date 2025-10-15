গৃহসজ্জা

ডলারভর্তি ব্যাগ, পাউরুটির চেয়ার, গোপন সিঁড়িসহ আর কী আছে সেলেনার স্বামী বেনি ব্ল্যাঙ্কোর বাড়িতে

কিছুদিন হলো বিয়ে করেছেন মার্কিন গায়িকা–অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজ ও গীতিকার–প্রযোজক বেনি ব্ল্যাঙ্কো। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক বিলাসবহুল বাড়িতে থাকেন ব্ল্যাঙ্কো। বাড়ির প্রতিটি কোনায় ফুটে উঠেছে তাঁর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ও রুচির ছাপ। বাড়িটা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি অদ্ভুত সব জিনিসের সংগ্রহশালা। দেখে নিন বেনি ব্ল্যাঙ্কোর বাড়ি নিয়ে কয়েকটি মজার তথ্য ও ছবি।

১ / ১২
বেনি ব্ল্যাঙ্কোর বসার ঘরটিকে তিনি ‘শোবার ঘর’ বলতেই পছন্দ করেন। ব্ল্যাঙ্কো আরামপ্রিয়, তাই তাঁর বাড়ির বিভিন্ন কোনায় আছে আরাম করে বসে বা শুয়ে থাকার ব্যবস্থা। তাঁর বসার ঘরের মূল আকর্ষণ বিশাল আকৃতির সবুজ রঙের সোফা। এই সোফায় মোটামুটি ১৫ জন একসঙ্গে এঁটে যাবে
ছবি: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্টের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে
২ / ১২
এ ছাড়া ঘরটিতে আছে স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো ও চীনা-মার্কিন চিত্রশিল্পী মার্টিন ওয়াংয়ের আঁকা ছবি, সত্তরের দশকের স্পিকার ও পিয়ানো
ছবি: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্টের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে
৩ / ১২
বেনি ব্ল্যাঙ্কোর খাবার ঘরে আছে ডলারভর্তি একটি ব্যাগ। প্রথম দেখায় ডলারগুলোকে আসল ভেবে ভুল করেন অনেকে। তবে বাস্তুবে এই ব্যাগ ও ডলার দুটিই কাঠের তৈরি। বেনির এক বন্ধু এই ভাস্কর্য বানিয়ে দিয়েছেন
ছবি: এডির ভিডিও থেকে
৪ / ১২
বেনি ব্ল্যাঙ্কোর খাবার ঘরের আরেকটি অদ্ভুত জিনিস হলো পাউরুটি দিয়ে তৈরি চেয়ার। এই চেয়ারও তাঁর এক বন্ধুর বানানো। বেশ শক্তপোক্ত হলেও পাউরুটির চেয়ারটিতে বসতে ভয় পান বেনি
ছবি: এডির ভিডিও থেকে
৫ / ১২
অতিথিদের থাকার ঘরটিকে রীতিমতো মুভি থিয়েটার বানিয়ে ফেলেছেন বেনি ব্ল্যাঙ্কো। ঘরটির কার্পেট থেকে শুরু করে বিশালাকার সোফা—সবকিছুই মেরুন রঙের মখমল কাপড় দিয়ে তৈরি
ছবি: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্টের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে
৬ / ১২
ছোটবেলা থেকে বেনি ব্ল্যাঙ্কোর ইচ্ছা ছিল একটি ‘ক্যান্ডি রুমের।’ সেই ইচ্ছা পূরণেই নিজের বাড়ির একটি ঘরকে ক্যান্ডি রুম বানিয়েছেন ব্ল্যাঙ্কো। এই ঘরে আছে বিশ্বের নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্ডি
ছবি: এডির ভিডিও থেকে
৭ / ১২
হালকা গোলাপি রঙের একটি ক্লজেট আছে বেনি ব্ল্যাঙ্কোর। এই ঘরের ক্লজেটের দেয়াল, আলমারি থেকে শুরু করে কার্পেট—সবই গোলাপি রঙের। এই ক্লজেটে থাকা তাঁর জুতার সংগ্রহ চোখে পড়ার মতো
ছবি: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্টের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে
৮ / ১২
বন্ধুদের রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন বেনি ব্ল্যাঙ্কো। বেশির ভাগ সময় তাঁর বিশাল রান্নাঘরটি হইহল্লায় মুখর থাকে। এই ঘরের এক পাশ দিয়েই একটি গোপন সিঁড়ি আছে, যেখানে থাকে রান্নাবান্নার কাঁচামাল
ছবি: এডির ভিডিও থেকে
৯ / ১২
বাড়িতে বেনি ব্ল্যাঙ্কোর অন্যতম পছন্দের জায়গা সুইমিংপুল। ছুটির দিনে এই পুলে অন্তত ছয় ঘণ্টা কাটে তাঁর। অতিথিরাও আসেন এই পুলে। সুইমিংপুলের পাশে আছে আরামদায়ক হাইড্রো থেরাপি নেওয়ার জন্য বাথটাব, স্টিম বাথ ও ঠান্ডা পানিতে ডুব দেওয়ার ব্যবস্থা
ছবি: এডির ভিডিও থেকে
আরও পড়ুন

তারকা থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই এই ডিজাইনারের পোশাক পরেন

১০ / ১২
ভোজনরসিক বেনি ব্ল্যাঙ্কোর বাড়ির আঙিনায় আছে একটি বড়সড় পিৎজা ওভেন ও বারবিকিউ ওভেন। খাবার নিয়ে একটি বইও লিখেছেন ব্ল্যাঙ্কো। বইটির নাম ‘ওপেন ওয়াইড: আ কুকবুক ফর ফ্রেন্ডস’। ঘরের ভেতরের এই অংশটি বেনির খুব পছন্দের
ছবি: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্টের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে
১১ / ১২
বাড়িজুড়ে চাকচিক্যের ছোঁয়া থাকলেও বেনি ব্ল্যাঙ্কোর শোবার ঘরটি বেশ সাধারণ—সাদা ও ঘিয়ে রঙে মোড়ানো। স্নানঘরটিও সেভাবে সাজানো
ছবি: এডির ভিডিও থেকে
১২ / ১২
বাড়ির এই অংশটি রাজকীয় নকশায় তৈরি। ওপর থেকে ঝাড়বাড়ি আর দেয়ালেজুড়ে ছবির ফ্রেম
ছবি: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্টের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

সূত্র: আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্ট

আরও পড়ুন

মেসির ৬০০ কোটি টাকা দামের বাড়িতে কী কী আছে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গৃহসজ্জা থেকে আরও দেখুন