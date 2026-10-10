অভিনেত্রী মালবিকা মহাননের বাড়ি ঘুরে দেখুন ১০টি ছবিতে

অভিনেত্রী মালবিকা মহাননের বাড়ি ঘুরে দেখুন ১০টি ছবিতে
দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মালবিকা মহানন। ‘যুধারা’, ‘দ্য গ্রেট ফাদার’, ‘পেত্তা’, ‘মাস্টার’–এর মতো আলোচিত সিনেমা দিয়ে তিনি হিন্দি, মালয়ালম, তামিলসহ নানা ভাষায় অভিনয় করে দেশ–বিদেশে পরিচিতি গড়েছেন। ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন প্রখ্যাত ইরানি নির্মাতা মাজিদ মাজিদির ‘বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস’ সিনেমায় অভিনয় করে। সম্প্রতি এই অভিনেত্রীর মুম্বাইয়ের অন্দর ঘুরে এসেছে ‘আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্ট’ ম্যাগাজিন। ছবিতে দেখুন মালবিকার বাড়ির অন্দর।
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