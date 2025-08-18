জীবনযাপন

বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানমকে নতুন করে জানুন ১১টি ছবিতে

বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম। এ দেশের মেয়েরা যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই ভয় পেত, তখন ক্যামেরা হাতে ছবি তুলে বেড়াতেন এই সাহসী নারী। আজ ১৮ আগস্ট তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। বিভিন্ন সময়ে তাঁর ছবি তুলেছেন দেশের ছয় নারী আলোকচিত্রী। উত্তরসূরিদের ক্যামেরায় ধারণ করা সেসব ছবির মাধ্যমে আমরা সাইদা খানমকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। ১১টি ছবিতে নতুন করে আবিষ্কার করুন তাঁকে।

১ / ১১
আলোকচিত্রী জান্নাতুল মাওয়ার তোলা ছবিতে সাইদা খানম।
২ / ১১
নিজ বাসায় সাইদা খানম। ২০১৭ সালে ছবিটি তুলেছেন জান্নাতুল মাওয়া।
৩ / ১১
মৃত্যুর এক বছর আগে, ২০১৯ সালে আলোকচিত্রী রোকসানা ইসলামের ক্যামেরায় সাইদা খানম।
৪ / ১১
ঢাকার বনানীর এক কাঁচাবাজারে ইলিশ মাছ কিনছেন সাইদা খানম। ক্যামেরা হাতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন রোকসানা ইসলাম।
৫ / ১১
ছোট ছোট বিষয়ে আনন্দ খুঁজতেন কিংবদন্তিতুল্য সাইদা খানম। এই ছবিও ধারণ করেছেন রোকসানা ইসলাম।
৬ / ১১
২০১৯ সালে একুশে পদক অর্জন করেন সাইদা খানম। সে উপলক্ষে এক উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি। ছবিটি তুলেছেন আলোকচিত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।
৭ / ১১
বনানীর নিজ বাসায় এক পারিবারিক আড্ডার ছবি। সাবিনা ইয়াসমিনের ক্যামেরায়।
৮ / ১১
চা খেতে ভালোবাসতেন গুণী এই শিল্পী। এই ছবিও সাবিনা ইয়াসমিনের তোলা।
৯ / ১১
সাইদা খানমের এই পোর্ট্রেটটি তুলেছেন আলোকচিত্রী ইসমত জাহান।
১০ / ১১
আলোকচিত্রী মোমেনা জলিলের ক্যামেরায় সাইদা খানম।
১১ / ১১
আলোকচিত্রী নুরুন নাহারের ক্যামেরায় ফুলপ্রেমী সাইদা খানম।

সাইদা খানমকে আরও ভালোভাবে জানতে পড়তে পারেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের লেখা—

আমাদের সাইদা খানম

প্রথম আলোর আলোকচিত্রী জাহিদুল করিমের এই লেখায় সাইদা খানমের তোলা বিখ্যাত কিছু ছবিও আছে—

দেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম
