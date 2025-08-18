বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানমকে নতুন করে জানুন ১১টি ছবিতে
বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার নারী আলোকচিত্রী সাইদা খানম। এ দেশের মেয়েরা যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই ভয় পেত, তখন ক্যামেরা হাতে ছবি তুলে বেড়াতেন এই সাহসী নারী। আজ ১৮ আগস্ট তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। বিভিন্ন সময়ে তাঁর ছবি তুলেছেন দেশের ছয় নারী আলোকচিত্রী। উত্তরসূরিদের ক্যামেরায় ধারণ করা সেসব ছবির মাধ্যমে আমরা সাইদা খানমকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। ১১টি ছবিতে নতুন করে আবিষ্কার করুন তাঁকে।
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১