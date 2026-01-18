স্বল্পমেয়াদি ৮টি কোর্সের খোঁজ, এগিয়ে থাকতে চাইলে ভর্তি হয়ে যান এ বছরই

স্বল্পমেয়াদি ৮টি কোর্সের খোঁজ, এগিয়ে থাকতে চাইলে ভর্তি হয়ে যান এ বছরই
আপনি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বিষয়েই পড়ুন না কেন, আজকের দুনিয়ায় দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়া এগোনো প্রায় অসম্ভব। প্রতিনিয়ত যদি নিজেকে ‘আপডেট’ করতে পারেন, নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন, তবেই আপনি টিকে থাকবেন, নতুবা নয়। তাই এখানে থাকল কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের তথ্য। এ বছরই এসব কোর্স থেকে যেকোনো একটি বেছে নিয়ে শুরু করতে পারেন। এর কোনোটিই যদি আপনার জন্য জুতসই না হয়, তাহলে অন্য কোনো কোর্স খুঁজুন। তবু শুরুটা করুন!
বুয়েট: নিরাপদ নির্মাণ ও আধুনিক প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধীন ‘ডিরেক্টরেট অব কন্টিনিউয়িং এডুকেশন’ (ডিসিই) চালু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। দেশের প্রকৌশলীদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নানা ‘সার্টিফিকেট কোর্স’ পরিচালনা করে ডিসিই। নিরাপদ নির্মাণ ও আধুনিক প্রকৌশল ব্যবস্থাপনাবিষয়ক একটি কোর্স শিগগিরই শুরু হবে। নির্মাণশিল্পে ঝুঁকি হ্রাস এবং নিরাপত্তার আধুনিক কৌশল রপ্ত করার জন্য কোর্সটি হতে পারে একটি ভালো পছন্দ। ডিসিইর অন্যান্য কোর্স সম্পর্কে জানতে এই ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।
মডিউল: সেফটি ম্যানেজমেন্ট ইন কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি (নির্মাণশিল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা)—এখানে শ্রমিকের নিরাপত্তা, কাঠামোগত স্থায়িত্ব এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশল শেখানো হয়।
ভর্তি তথ্য: ৩০ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি—চার দিনব্যাপী ক্লাস চলবে। নিবন্ধন করতে হবে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে। কোর্স ফি ২০ হাজার টাকা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বিশেষ শিক্ষা ও অটিজম সচেতনতা
প্রতিবন্ধিতা ও অটিজম বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) বর্তমানে ২২তম ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ‘অ্যাডভান্সড কোর্স অন ডিজঅ্যাবিলিটি, অটিজম অ্যান্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন’ শীর্ষক এই কোর্সের মেয়াদ ১০ সপ্তাহ। এতে মোট ৪৮টি সেশন থাকে। কোর্সটিতে মূলত বিশেষ শিশুদের মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাপদ্ধতি এবং একীভূত শিক্ষাব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও সমাধান সম্পর্কে শেখানো হয়।
সুযোগ-সুবিধা: অভিজ্ঞ মেন্টরদের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ল্যাবরেটরি কার্যক্রম এবং বিশেষায়িত স্কুল পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে দক্ষ করে তোলা হয়।
ভর্তি তথ্য: ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে। কোর্স ফি ১৬ হাজার ৫০০ টাকা। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ জানুয়ারি। ক্লাস শুরু হবে ৩০ জানুয়ারি থেকে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ৯টি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ
অনেকে বলেন, অধিকাংশ সুযোগই কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক। আদতে তা নয়। আপনার আশপাশেও দক্ষতা উন্নয়নের নানা সুযোগ আছে, শুধু চোখ-কান খোলা রাখা চাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস’ যেমন ৯টি ভাষাশিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে। বিদেশের শ্রমবাজার, উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হতে নতুন একটি ভাষা শেখা শুরু করতে পারেন। ছয় মাস মেয়াদি এই কোর্সগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি ও পেশাগত শিষ্টাচার সম্পর্কেও ধারণা পান। বিশেষ করে জাপান, কোরিয়া ও জার্মানিতে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম বেশ কাজের হতে পারে।
কী কী কোর্স: ইংরেজি (লেভেল ১ ও ২), ফরাসি, জার্মান, জাপানি, চীনা, কোরিয়ান, আরবি, নার্সদের জন্য বিশেষ ইংরেজি ও বাংলা (বিদেশিদের জন্য) শেখার সুযোগ আছে।
ভর্তি তথ্য: এইচএসসি বা সমমান পাস হলেই আবেদন করা যাবে। বিস্তারিত পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ।
চুয়েট: মেশিন লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি
তথ্যপ্রযুক্তি–সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর (আইটিবিআই)। এইজ (ইডিজিই—এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি) প্রকল্পের আওতায় বিনা মূল্যে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এসএসসি বা সমমান পাস হলেই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের কম। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, জুলাইযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন।
কী কী কোর্স: মেশিন লার্নিং উইথ পাইথন (৬০ ঘণ্টা), বেসিক পাইথন (৪০ ঘণ্টা), সাইবার সিকিউরিটি (৬০ ঘণ্টা), ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (৪০ ঘণ্টা) অথবা মাইক্রোসফট অফিস (৪০ ঘণ্টা) কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।
আরও কোর্স: চুয়েটের আইটিবিআই বছরব্যাপী নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, কোর্স ও কর্মশালা পরিচালনা করে। বিস্তারিত তথ্য পাবেন তাদের ওয়েবসাইটে: itbi-cuet.com/
পাঠশালা: পরিচালনা, অডিও-ভিডিও সম্পাদনা, চিত্রনাট্য লেখা ইত্যাদি
স্বল্প কিংবা দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের কনটেন্ট নির্মাণে আগ্রহী যাঁরা, চাইলে দক্ষতা ও সনদ নিতে পারেন পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন থেকে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইনস্টিটিউট। সারা বছরই এই ইনস্টিটিউটের অধীন নানা ধরনের কোর্স করানো হয়। বর্তমানে বেশ কয়েকটি পেশাদার কোর্সে ভর্তি চলছে। যেমন সাউন্ড ডিজাইন অ্যান্ড মিউজিক, স্ক্রিনপ্লে অ্যান্ড ডিরেকশন (চিত্রনাট্য ও পরিচালনা), কালার গ্রেডিং, মোশন গ্রাফিকস, ক্রিয়েটিভ ফিল্ম প্রোডিউসিং ইত্যাদি। কোর্সগুলোর মেয়াদ তিন মাস। বিস্তারিত জানা যাবে প্রতিষ্ঠানটির ফেসবুক পেজ থেকে।
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: মাছ ও গবাদিপশু পালন
কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন স্কুলের মাধ্যমে মাছ ও গবাদিপশু পালনসংক্রান্ত কোর্স করায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। জানুয়ারি সেশনে আবেদনের সময় অবশ্য এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। তবে পরবর্তী সেশনের সময়-সুযোগ সম্পর্কে জানতে আপনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে চোখ রাখতে পারেন। শুধু মাছ ও গবাদিপশুই নয়, আরও নানা ধরনের কোর্স করায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই মুহূর্তে কোন কোর্সগুলো চালু আছে, জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে।
মাছপালন–সংক্রান্ত কোর্সটির নাম ‘সার্টিফিকেট ইন পিসিকালচার অ্যান্ড ফিশ প্রসেসিং’। ছয় মাস মেয়াদি এই কোর্সের মোট খরচ ৩ হাজার ২৭০ টাকা। গবাদিপশু–সংক্রান্ত কোর্সটির নাম ‘সার্টিফিকেট ইন লাইভস্টক অ্যান্ড পোলট্রি প্রোগ্রাম’। খরচ ৩ হাজার ৭৪০ টাকা। এসএসসি বা সমমান পাস হলেই কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এ বছরের পরবর্তী সেশন কবে নাগাদ শুরু হবে, জানতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি: ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট
ব্যবসায় উৎপাদন, লজিস্টিকস ও প্রকিউরমেন্ট খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে বিশেষ একটি কোর্স করায় ঢাকার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। তিন মাস মেয়াদি ‘ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট’ নামের কোর্সটির ফি ২৫ হাজার টাকা। লজিস্টিকস শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, গুদাম ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন নিয়ে এখানে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্নাতক শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট খাতের পেশাজীবীরা এতে অংশ নিয়ে বৈশ্বিক মানের দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। বর্তমানে কোর্স চলছে। পরবর্তী সেশনে ভর্তির তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, এটি একটি নিয়মিত প্রোগ্রাম। সুতরাং এ বছরও এই কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে।
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি: তথ্যপ্রযুক্তি
তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পেশাদার ব্যক্তিদের জন্য বছরজুড়েই নানা কোর্স করায় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ‘সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব আইটি প্রফেশনাল (সিডিআইপি)। এখন যেমন একটি কোর্সের নিবন্ধন চলছে। নাম ‘অ্যাপ্লায়েড প্রোডাক্ট অ্যান্ড বিজনেস অ্যানালাইসিস উইথ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট’। ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। ক্লাস শুরু হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। সপ্তাহে দুটি ক্লাস। একটি অনলাইনে, অন্যটি ইউআইইউ ক্যাম্পাসে (শুক্রবার)। ১৬টি ক্লাসের এই কোর্সে পেশাজীবীরা ছাড়া শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ও সদ্য স্নাতকেরাও ভর্তি হতে পারবেন। খরচ পড়বে মোট ১১ হাজার টাকা। সিডিআইপির নানা কোর্সের খোঁজ পাবেন তাদের ফেসবুক পেজে।