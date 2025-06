ইংরেজি শিখতে চ্যাটজিপিটি কাজে লাগাবেন কীভাবে

ইংরেজি বলা শিখতে হলে চর্চার কোনো বিকল্প নেই। একসময় বলা হতো, বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলো, তাহলে জড়তা কেটে যাবে। কিন্তু সংকোচের কারণে, কিংবা জুতসই সঙ্গী না পাওয়ার কারণে আমরা অনেকেই এই উদ্যোগ নিতে পারতাম না। চ্যাটজিপিটি থাকায় কিন্তু এ সমস্যা আর নেই। যেকোনো জায়গায় বসে, যখন খুশি চ্যাটজিপিটির সঙ্গে ইংরেজিতে আলাপ চালিয়ে যেতে পারেন। শুধু ইন্টারনেট সংযোগ আর মুঠোফোন থাকলেই হলো। চ্যাটজিপিটিকে বলুন, Let’s have a conversation in English. Pretend you’re a foreign student, and I’m introducing myself. এরপর চ্যাটজিপিটিই হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করবে, Hi, nice to meet you! Where are you from?