কমনওয়েলথ বৃত্তির আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, জেনে নিন বিস্তারিত

যাঁরা মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে চান, তাঁরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারেনছবি: কবির হোসেন

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কমনওয়েলথ বৃত্তির আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। এ–সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওয়েবসাইটে। এ বৃত্তির আওতায় যুক্তরাজ্যে এমএস ও পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ মিলবে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর থেকে ক্লাস শুরু হবে। একনজরে এই বৃত্তির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

  • এক বছরের মাস্টার্স অথবা তিন বছর মেয়াদি পিএইচডির জন্য আবেদন করা যাবে।

  • ছয়টি থিমে মাস্টার্স বা পিএইচডির আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সক্ষমতা জোরদার; শান্তি, নিরাপত্তা ও সুশাসন জোরদার, সংকট মোকাবিলা ও ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

  • আবেদনপত্রের সঙ্গে শিক্ষাগত সনদ ও নম্বরপত্র, ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণপত্র (আইইএলটিএস, টোয়েফল ইত্যাদি), যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া অফার লেটার ইত্যাদি যুক্ত করতে হবে।

  • আবেদন ফরম ও তথ্য পাওয়া যাবে ইউজিসির ওয়েবসাইটে

  • আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

