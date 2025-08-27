জীবনযাপন

বাগদানের পোস্টে নিজেকে ‘ইংলিশ টিচার’ কেন লিখলেন টেইলর সুইফট?

সুরাইয়া সরওয়ার
টেইলর সুইফটের গানের তালে শেখানো হচ্ছে নামতাছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

২৬ আগস্ট টেইলর সুইফটের বাগদানের পোস্ট ইতিমধ্যেই নেট দুনিয়ায় ঝড় তুলেছে। প্রিয় গায়িকার বাগদানের খুশিতে ভাসছেন সারা বিশ্বের কোটি সুইফটিসরা (টেইলর সুইফটের ভক্তরা নিজেদের সুইফটিস বলেন)। কোথাও আলোচনা হচ্ছে টেইলর সুইফটের হবু স্বামী মার্কিন ফুটবলার ট্রাভিস কেলসিকে নিয়ে, আবার কেউ চোখ কপালে তুলছেন তাঁর বাগদানের আংটির দাম শুনে।

ক্যাপশনসহ টেইলর সুইফটের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

এত কিছুর মধ্যেও বাগদানের ঘোষণায় সুইফটের লেখা একটা বাক্য তাঁর ভক্তদের ভালোবাসা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইনস্টাগ্রামে বাগদানের ছবির ক্যাপশনে টেইলর সুইফট লিখেছেন ‘তোমাদের ইংরেজির শিক্ষক আর ব্যায়ামের শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছে।’

যাঁরা সুইফটের পাঁড়ভক্ত, তাঁরা বিষয়টা জানেন। কিন্তু যাঁরা সুইফটকে কম জানেন, তাঁদের প্রশ্ন, কেন নিজেকে ‘ইংলিশ টিচার’ আর প্রেমিককে ‘জিম টিচার’ বলে পরিচয় দিলেন টেইলর সুইফট?

সুইফটকে নিয়ে এই মিমটি বহুল প্রচলিত
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

২০০৮ সালে মুক্তি পাওয়া টেইলর সুইফটের জনপ্রিয় গান ‘লাভ স্টোরি’তে শেকসপিয়ারের রোমিও ও জুলিয়েটকে দর্শকদের সামনে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন গায়িকা। টেইলর সুইফটের ভক্তরা অনেক দিন ধরেই তাঁর গানের কথা, শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গির কারণে ভালোবেসে তাঁকে ইংরেজি শিক্ষকের (সাহিত্যের শিক্ষক) সঙ্গে তুলনা করতেন।

টেইলর সুইফটকে নিয়ে বানানো মিম
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

তবে এসবের বাইরেও টেইলরের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছে এই ‘ইংরেজি শিক্ষক’ তকমা। টেইলর সুইফটকে ‘ইংরেজি শিক্ষক’ বলে ব্যঙ্গও করেছেন অনেকে। তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আছে এমন অসংখ্য মিম।

টিকটেকেও জনপ্রিয় সুইফট বিষয়ক মিম
ছবি: টিকটক থেকে

কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার এক স্কুলশিক্ষক সুইফটের ‘শেক ইট অফ’ শুনিয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আটের ঘরের নামতা শিখিয়েছিলেন। সে সময় এটাও নানা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

বাগদান পর্বে টেইলর সুইফট ও ট্রাভিস কেলসি
ছবি: টেইলর সুইফটের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

ভক্তদের ভালোবাসার উত্তরে নিজেকে ‘ইংরেজি শিক্ষক’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, নাকি ট্রলিংয়ের জবাব দিতে, সেটি এখনো পরিষ্কার নয়। তবে প্রেমিক ট্রাভিস কেলসিকে কেন জিম টিচার (ব্যায়ামের শিক্ষক) বলেছেন, তা কিন্তু স্পষ্ট। বছর দুয়েক ধরে প্রেম করছেন এই জুটি। ট্রাভিস কেলসির শারীরিক গঠনের জন্য প্রেমের গুঞ্জনের শুরু থেকেই সুইফটিসরা তাঁদের প্রিয় ইংরেজি শিক্ষকের প্রেমিককে জিম টিচার (ব্যায়ামের শিক্ষক) বলে ডাকেন।

আরও যত কাণ্ড

সুইফটের বাগদানের খবরে ক্রসপি ক্রিম বিতরণ করছে ফ্রি ডোনাট
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

এদিকে টেলরের বাগদানের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে হচ্ছে নানা মজার কাণ্ড। ‘ক্রিসপি ক্রিম’ নামের এক মার্কিন ডোনাট কোম্পানি টেইলর সুইফটের ভক্তদের আজ বুধবার বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ফ্রি ডোনাট খাওয়ানোর ঘোষণা দিয়েছে।

স্টারবাকস আশা করেছিল এই পোস্ট সাড়া ফেলবে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

তবে টেইলরের এই হঠাৎ খুশির খবর বেশ চিন্তায় ফেলেছিল বিশ্বখ্যাত কফিশপ স্টারবাকসকে। সুইফটের বাদগানের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই স্টারবাকস তাদের শরতে যুক্ত হওয়া নতুন মেনুর কথা ঘোষণা করে। দীর্ঘদিন ধরে ক্রেতাদের অনুরোধের পর তারা এবার ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে তাদের পুরোনো এক পানীয় ‘পামকিন স্পাইস লাতে’। স্টারবাকস ধারণা করেছিল যে ইনস্টাগ্রামে এ নিয়ে হইচই পড়ে যাবে।

ক্রন্দনরত মিষ্টিকুমড়া
ছবি: স্টারবাকসের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকে

কিন্তু সেই আশার গুড়ে পানি ঢেলে দিয়েছে সুইফটের বাগদানের ঘোষণা। অবস্থা দেখে স্টারবাকস তাদের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরে মজা করে একটি ক্রন্দনরত মিষ্টিকুমড়ার ছবি দিয়ে লিখেছে, ‘মানুষ এখন পামকিন স্পাইস ল্যাতেকে চিনতেই পারছে না’। এই পোস্ট ইনস্টাগ্রামবাসীদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। অনেকেই অন্তর্জালে এ নিয়ে আলোচনায় মেতেছেন।

