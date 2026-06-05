সবজিতে কীভাবে আচারের স্বাদ আনবেন? দেখুন আচারি সবজির রেসিপি
আচারি সবজির রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ তানজীন সুবর্ণা
উপকরণ
পেঁপে আধা কাপ
পটোল আধা কাপ
মিষ্টিকুমড়া আধা কাপ
আলু আধা কাপ
বরবটি সিকি কাপ
হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
শর্ষের তেল এক-তৃতীয়াংশ কাপ
আস্ত শুকনা মরিচ ৬-৭টি
আস্ত রসুন ১০ কোয়া
তেজপাতা ২টি
আস্ত পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ
পাঁচফোড়নবাটা ১ চা-চামচ
মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ
তেঁতুলের ক্বাথ ২ টেবিল চামচ
চিনি।
প্রণালি
সব সবজি ধুয়ে সমান আকারে কিউব করে কেটে সামান্য লবণ ও হলুদ মিশিয়ে অল্প পানিতে ভাপিয়ে রাখুন।
কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে নিন।
ধোঁয়া উঠলে আঁচ কমিয়ে শুকনা মরিচ, আস্ত রসুন, তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন ফোড়ন দিন।
এরপর পাঁচফোড়নবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন।
মসলা কষানো হয়ে গেলে ভাপানো সবজি মিশিয়ে ঢেকে ৫ থেকে ৭ মিনিট রান্না করুন।
সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ ও চিনি মিশিয়ে স্বাদ ঠিক করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।