রসনা

সবজিতে কীভাবে আচারের স্বাদ আনবেন? দেখুন আচারি সবজির রেসিপি

আচারি সবজির রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ তানজীন সুবর্ণা

আচারি সবজিছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • পেঁপে আধা কাপ

  • পটোল আধা কাপ

  • মিষ্টিকুমড়া আধা কাপ

  • আলু আধা কাপ

  • বরবটি সিকি কাপ

  • হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • শর্ষের তেল এক-তৃতীয়াংশ কাপ

  • আস্ত শুকনা মরিচ ৬-৭টি

  • আস্ত রসুন ১০ কোয়া

  • তেজপাতা ২টি

  • আস্ত পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ

  • পাঁচফোড়নবাটা ১ চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • তেঁতুলের ক্বাথ ২ টেবিল চামচ

  • চিনি।

প্রণালি

  • সব সবজি ধুয়ে সমান আকারে কিউব করে কেটে সামান্য লবণ ও হলুদ মিশিয়ে অল্প পানিতে ভাপিয়ে রাখুন।

  • কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে নিন।

  • ধোঁয়া উঠলে আঁচ কমিয়ে শুকনা মরিচ, আস্ত রসুন, তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন ফোড়ন দিন।

  • এরপর পাঁচফোড়নবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন।

  • মসলা কষানো হয়ে গেলে ভাপানো সবজি মিশিয়ে ঢেকে ৫ থেকে ৭ মিনিট রান্না করুন।

  • সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ ও চিনি মিশিয়ে স্বাদ ঠিক করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

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