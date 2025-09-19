শর্ষে পোস্ত পাতুরির রেসিপি
শর্ষে পোস্ত পাতুরির রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ: পোস্তবাটা ৩ টেবিল চামচ, শর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেল কোরানো ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৪–৫টি (বাটা), শর্ষের তেল ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কলাপাতা মোড়ানোর জন্য।
প্রণালি: পোস্তবাটা, শর্ষেবাটা, নারকেল কোরানো, কাঁচা মরিচ, লবণ ও শর্ষের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। কলাপাতা হালকা আগুনে ঝলসে নিন যেন নরম হয়ে যায়। পাতায় মসলা মেখে ছোট ছোট ভাগে মুড়ে নিন। তাওয়া বা ফ্রাই প্যানে ঢেকে দিয়ে কম আঁচে ১০–১২ মিনিট দুই পাশ সেঁকে নিন। ঘ্রাণ ছড়াতে শুরু করলেই নামিয়ে নিন।