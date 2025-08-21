রসনা

মেজবানি মাংসের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
মেজবানি মাংস


উপকরণ

  • হাড়, চর্বি, কলিজাসহ গরুর মাংস: ৩ কেজি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • গরম পানি: ১ কাপ

  • এলাচি: ৬টি

  • তেজপাতা: ৩টি

  • লবঙ্গ: ৫টি

  • দারুচিনি টুকরা: ৪টি

  • গরম মসলাবাটা: দেড় চা-চামচ

  • পেঁয়াজ কুচি: ৪ কাপ

  • আদাবাটা: ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ

  • রসুনবাটা: সিকি কাপ

  • ধনিয়াবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • হলুদের গুঁড়া: ৩ চা-চামচ

  • জিরাবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • লাল মরিচের গুঁড়া: ৩ চা-চামচ

  • রাঁধুনিবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • মৌরিবাটা: দেড় চা-চামচ

  • সাদা গোলমরিচবাটা: ১ চা-চামচ

  • জায়ফলবাটা: আধা চা-চামচ

  • জয়ত্রীবাটা: আধা চা-চামচ

  • চিনা বাদামবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • শর্ষের তেল: ২ কাপ

  • আস্ত কাঁচা মরিচ: ১০–১২ টি

  • সাদা শর্ষেবাটা: ৩ চা-চামচ

প্রণালি

  • প্রথমে গরুর মাংস সাধারণ আকারে কেটে ধুয়ে নিন।

  • একটা হাঁড়িতে গরম মসলাবাটা আর কাঁচা মরিচ ছাড়া বাকি সব মসলা, লবণ, তেল ভালো করে মেখে নিতে হবে মাংসের সঙ্গে।

  • গরম পানি চুলায় বসিয়ে দিন।

  • প্রথমে মাঝারি আঁচে ২০ মিনিট ঢেকে রান্না করুন।

  • এরপর কম আঁচে ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

  • নামানোর আগে আস্ত কাঁচা মরিচ আর গরমমসলাবাটা দিয়ে একটু দমে রাখতে হবে।

  • গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মেজবানি মাংস।

