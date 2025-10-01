রসনা

ক্যাপাচিনো, লাতে, মকা, অ্যামেরিকানো, মাকিয়াটো—এসব কফি চিনবেন কীভাবে

আজ ১ অক্টোবর, আন্তজার্তিক কফি দিবস। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়গুলোর একটি কফি। আমাদের দেশেও এখন অলিগলিতে অনেক ক্যাফে হয়েছে আর সেখানে পাওয়া যাচ্ছে নানা রকমের কফি। এখানে রইলো তেমনই কিছু কফির খোঁজ।

জাহিদ হোসাইন খান
একেক জনের পছন্দ একেক রকম কফিছবি: ফ্রিপিক

কফি বিন থেকে তৈরি এই পানীয় বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। কফির নানা ধরন নিয়ে কথা হয় ঢাকার মিরপুরের ওরেন্ডা অ্যান্ড বিনসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জান্নাতুল ফেরদৌসের সঙ্গে। তিনি জানান, প্রস্তুত প্রণালির ভিন্নতার ওপর নির্ভর করে কফির স্বাদেও বৈচিত্র্য আসে।

বেশির ভাগ ক্যাফেতে যেসব কফি পাওয়া যায়, সেগুলোর মূল উপাদান হলো এসপ্রেসো। এসপ্রেসোর সঙ্গে দুধ, পানি বা অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কফি তৈরি হয়।

কফি তৈরির মূল উপকরণ

এসপ্রেসো বা ব্ল্যাক কফির জন্য গরম পানি ব্যবহার করা হয়
ছবি: ফ্রিপিক

কফি বিন বা কফি গুঁড়া কফি তৈরির প্রধান উপাদান। রোস্টেড কফি বীজ গুঁড়া করে এটি তৈরি করা হয়। অ্যারাবিকা, রোবাস্তা ধরনের কফি বিন বেশি প্রচলিত। কফি গুঁড়ার রোস্টিংয়ের মাত্রা (হালকা, মাঝারি, গাঢ়) ওপর নির্ভর করে কফির স্বাদ।

কফি তৈরি করতে পানি অপরিহার্য। এসপ্রেসো বা ব্ল্যাক কফির জন্য গরম পানি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের কফিতে স্টিমড দুধ (গরম ভাপ দেওয়া দুধ), মিল্ক ফোম (দুধের ফেনা) বা ঠান্ডা দুধ ব্যবহার করা হয়। স্বাদ অনুযায়ী চিনি বা অন্য কোনো সুইটেনার ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের কফি

এসপ্রেসো হলো ঘন কফির মিশ্রণ
ছবি: পেক্সেলস

অধিকাংশ কফির মূল ভিত্তি এসপ্রেসো। এসপ্রেসো হলো ঘন কফির মিশ্রণ, যা এসপ্রেসো মেশিনের সাহায্যে উচ্চ চাপে গরম জল কফি গুঁড়ার মধ্য দিয়ে চালনা করে তৈরি করা হয়। এক কাপ কফির জন্য সাধারণত ৩০-৩২ মিলিলিটার এসপ্রেসো ব্যবহার করা হয়।

অ্যামেরিকানো

অ্যামেরিকানো ব্ল্যাক কফি নামেও পরিচিত
ছবি: মাই এভরিডে টেবিল

এর প্রধান উপকরণ এসপ্রেসো ও গরম পানি। এসপ্রেসোর সঙ্গে নিজের পছন্দমতো পরিমাণে গরম পানি মেশানো হয়। সাধারণত ১:২ অনুপাতে এসপ্রেসো ও পানি মেশানো হয়। এটি ব্ল্যাক কফি নামেও পরিচিত। এতে সাধারণত দুধ বা ক্রিম ব্যবহার করা হয় না।

ক্যাপাচিনো

দেধ মেশানো কফি ক্যাপাচিনো
ছবি: পেক্সেলস

এ কফি তৈরিতে এসপ্রেসো, স্টিমড দুধ ও মিল্ক ফোম ব্যবহার করা হয়। এসপ্রেসো, স্টিমড দুধ ও মিল্ক ফোম উপাদানের সমান অনুপাতে মিশ্রণ এই কফি। ১ ভাগ এসপ্রেসোর সঙ্গে ১ ভাগ স্টিমড দুধ ও ১ ভাগ মিল্ক ফোম ব্যবহার করা হয়। এটি লাটের তুলনায় কিছুটা কড়া স্বাদের হয়।

লাতে

লাতে কফিতে দুধের পরিমাণ বেশি থাকে
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

এই কফিতে এসপ্রেসো, স্টিমড দুধ এবং মিল্ক ফোম ব্যবহার করা হয়। লাতে কফিতে দুধের পরিমাণ বেশি থাকে। এর আদর্শ অনুপাত হলো ১ ভাগ এসপ্রেসো, ২ ভাগ স্টিমড দুধ ও ১ ভাগ মিল্ক ফোম। দুধের বেশি পরিমাণের কারণে এর স্বাদ ক্যাপাচিনোর চেয়ে হালকা হয়। ফোমের ওপর বিভিন্ন নকশা করে পরিবেশন করা হয়।

মাকিয়াটো

মাকিয়াটো মূলত এক শট এসপ্রেসো
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

এতে এসপ্রেসো ও সামান্য মিল্ক ফোম ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত এক শট এসপ্রেসো, যার ওপরে সামান্য মিল্ক ফোম বা ফেনা যোগ করা হয়। এটি এসপ্রেসোর পরে সবচেয়ে কড়া কফির মধ্যে একটি।

ক্যাফে মকা

এসপ্রেসো, দুধ এবং চকলেট মিশ্রিত মকা
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

এসপ্রেসো, দুধ এবং চকলেট সিরাপ বা কোকো পাউডার দিয়ে ক্যাফে মকা তৈরি করা হয়। এসপ্রেসো, দুধ এবং চকলেট মিশ্রিত করে এটি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ক্যাফেতে ১:১:১ অনুপাতে এসপ্রেসো, দুধ এবং চকলেট ব্যবহার করা হয়।

এ ছাড়া ঠান্ডা কফি বা আইসড কফি তৈরি করা হয় গরম কফির সঙ্গে ঠান্ডা দুধ ও বরফ মিশিয়ে। এভাবে আইসড লাটে বা আইসড মকা তৈরি হয়। এ ছাড়া ইনস্ট্যান্ট কফি গুঁড়া বা গ্রানুল গরম পানি মিশিয়েও খুব সহজে ঘরে কফি তৈরি করতে দেখা যায়।

