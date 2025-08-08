রসনা

বাড়িতেই যেভাবে ওয়াফল বানাবেন, দেখুন রেসিপি

ওয়াফলস উইথ টপিংসের রেসিপি দিয়েছেন হলিডে ইনের এক্সিকিউটিভ শেফ বনিফাস গমেজ

ওয়াফলস উইথ টপিংস

পছন্দমতো ফল দিয়ে ওয়াফল পরিবেশন করতে পারেন
ছবি: কবির হোসেন

উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ, বেকিং পাউডার ২ চা-চামচ, চিনি পরিমাণমতো, লবণ পরিমাণমতো, ডিম ২টি, দুধ এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ, মাখন ৪ টেবিল চামচ, ভ্যানিলা অ্যাসেন্স ১ চা-চামচ, ফল পরিমাণমতো, হুইপড ক্রিম অল্প, ম্যাপেল সিরাপ ২ টেবিল চামচ, চকলেট সস ১ টেবিল চামচ, বাদাম ১ চা-চামচ, পাউডার চিনি ১ চা-চামচ, আইসক্রিম ১ স্কুপ।

প্রণালি: প্রথমে ময়দা, বেকিং পাউডার, চিনি, লবণ মেশান। এবার আলাদা করে ডিম, দুধ, আধা গলানো মাখন, ভ্যানিলা অ্যাসেন্স একসঙ্গে বিট করুন। এবার শুকনা মিশ্রণ এবং ডিম, দুধের মিশ্রণটি একসঙ্গে মেশান। ওয়াফল মেশিনে দিয়ে ওয়াফল বানিয়ে নিন। তিন থেকে পাঁচ মিনিট বেক করুন। পছন্দমতো ফল দিন পরিবেশনের সময়। ওপরে সিরাপ, পাউডার চিনি, সস, বাদাম, আইসক্রিম দিন। পরিবেশন করুন।

