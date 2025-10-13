রসনা

মটর পোলাওয়ের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

মটর পোলাওছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • পোলাওয়ের চাল: ১ কেজি

  • গরম পানি: দেড় লিটার

  • তরল দুধ :১ কাপ

  • মটরশুঁটি: ১ কাপ

  • দারুচিনি: ৪ টুকরা

  • এলাচি: ৬টি

  • লবঙ্গ: ৭-৮টি

  • গোলমরিচ: ৮-১০টি

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • কিশমিশ: ১ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৪-৫টি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • ঘি: ১ কাপ

আরও পড়ুন

চিজ সালাদের রেসিপি

প্রণালি

  • সসপ্যানে ঘি দিয়ে তাতে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে তুলে রাখুন।

  • এবার গরমমসলা, কিশমিশ, আদাবাটা ও লবণ দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন।

  • পানি ঝরানো চাল দিয়ে একটু গরম পানি দিন এবং নাড়তে থাকুন।

  • চাল যেন সবদিকে সমান তাপ পায়।

  • চাল সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে মটরশুঁটি, তরল দুধ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে অল্প কিছুক্ষণ দমে রাখতে হবে মৃদু আঁচে।

  • পরিবেশনের সময় বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন পোলাওয়ের ওপর।

আরও পড়ুন

খেজুরে ভরা কাস্টার্ডের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন