বাড়িতেই বানাতে পারেন নানা বাদামের শরবত, দেখুন রেসিপি

বাড়িতেই বানাতে পারেন নানা বাদামের শরবত, দেখুন রেসিপি
গরম পড়ে গেছে। একটু পরপরই ঠান্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে করে। বাড়িতেই বানাতে পারেন এমন কিছু পানীয়। রেসিপি দিয়েছেন শাহানাজ বেগম
নানা বাদামের শরবত
উপকরণ
দুধ: ১ কাপ
কাঠবাদাম: ৬-৮টি
কাজুবাদাম: ৪-৫টি
পেস্তা: ৪-৫টি
জাফরান: ৩-৪টি
মধু/চিনি: স্বাদমতো
এলাচিগুঁড়া: এক চিমটি।
প্রণালি: গরম পানিতে সব বাদাম ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। কাঠবাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিন। বাদামগুলো অল্প দুধ দিয়ে ব্লেন্ড করে মসৃণ পেস্ট বানান। এক কাপ দুধ ফুটিয়ে নিন, তারপর আঁচ কমান। বাদামের পেস্ট দুধে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ২-৩ মিনিট জ্বাল দিন। একটু গরম দুধে জাফরান ভিজিয়ে রেখে দুধে মিশিয়ে দিন। এলাচিগুঁড়া ও মধু/চিনি দিয়ে নামিয়ে নিন।