ব্রেড শাকশুকার রেসিপি
বাজারে পাওয়া যাচ্ছে শীতের তাজা শাক। বানানো যায় নানা ধরনের পদ। রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ
উপকরণ
তেল: ২ টেবিল চামচ
ছেঁচা রসুন: ২ কোয়া
পেঁয়াজ: ছোট কিউব করে কাটা ১টি
ক্যাপসিকাম: ছোট কিউব করে কাটা অর্ধেক
পালংশাক: ১ কাপ
লবণ: স্বাদমতো
লাল শুকনা মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
ভাজা জিরাগুঁড়া: আধা চা-চামচ
ডিম: ২টা
ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ
টমেটো: কিউব করে কাটা ১টা।
প্রণালি
একটা ছোট গোল প্যানে প্রথমে তেল দিয়ে ছেঁচা রসুন দিন। পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাজুন। কিছুটা নরম হয়ে এলে তাতে পালংশাককুচি দিন। লবণ, শুকনা মরিচগুঁড়া, গোলমরিচগুঁড়া, জিরাগুঁড়া, টমেটো দিন। মাঝখানে কিছুটা জায়গা ফাঁকা করে ডিম ঢেলে দিন। অল্প লবণ ছিটিয়ে দিন। ডিমটা হয়ে গেলে তারপর ওপরে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
আরও পড়ুন