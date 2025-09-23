পূজায় কিন্নর পরমান্ন বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

পূজায় কিন্নর পরমান্ন বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়
উপকরণ
চাল: ২ চা-চামচ
ঘি: সিকি চা-চামচ
দুধ: ১ লিটার
এলাচি: ২টি
তেজপাতা: ২টি
চিনি: সিকি কাপ বা প্রয়োজনমতো
কিশমিশ: ২ চা-চামচ
কাজুবাদাম: ২ চামচ
গুড়: ২ চামচ
ছোট আপেল কাটা: ১টি
চেরি (ছোট করে কাটা): ১ চা-চামচ
প্রণালি
চালে সামান্য ঘি মাখিয়ে রাখুন।
এলাচি আর তেজপাতা দিয়ে দুধ ফোটান।
দুধ ঘন হয়ে এলে চাল দিন।
চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি, অর্ধেক কিশমিশ ও অর্ধেক কাজুবাদাম মিশিয়ে নিন।
দুধ ঘন হয়ে যখন আধা লিটারের মতো হবে, গুড় মিশিয়ে আঁচ বন্ধ করে গরম অবস্থায় আপেল মেশান।
তারপর বাকি কাজুবাদাম, কিশমিশ ও চেরি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।