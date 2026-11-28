ড্রাগন ফলের ড্রাই ফ্রুটস বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ
ড্রাগন ফল: ৬-৮টা
প্রণালি
ড্রাগন ফলের ওপরের আবরণ ফেলে দিন।
মাঝখানে দুই টুকরা করে কাটুন।
এবার আধা ইঞ্চি মোটা করে টুকরা করে নিন।
চুলার নিচে কম আঁচে অথবা ওভেনে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২-৩ ঘণ্টা রাখুন।
পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে বায়ুরোধী বয়ামে ঠান্ডা হলে রেখে দিন।
চাইলে কড়া রোদে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে শুকাতে পারেন।
তবে সে ক্ষেত্রে কয়েক দিন রোদে দিতে হবে।