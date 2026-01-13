গরুর গালুটি কাবাব বানাবেন কীভাবে
শীত এলেই পোড়ানো বা ঝলসানো খাবারের ধুম পড়ে যায়। এ সময় নানা উপকরণের পোড়া, গরম স্বাদ শীতের আড্ডা আর খাবারের টেবিলকে করে তোলে আরও উপভোগ্য। রেসিপি দিয়েছেন রেনেসন্স ঢাকা গুলশান হোটেলের কালিনারি শেফ হিমেল কাওসার।
গরুর গালুটি কাবাব
উপকরণ
গরুর কিমা ১ কেজি, কাঁচা পেঁপেবাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাশ্মীরি লাল মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, জয়ফল ও জয়ত্রীর গুঁড়া আধা চা-চামচ, এলাচি ও লবঙ্গগুঁড়া সামান্য, লবণ স্বাদমতো, কেওড়াজল ১ চা-চামচ, গোলাপজল ১ চা-চামচ, ঘি ৩ টেবিল চামচ।
প্রণালি
একটি বড় বাটিতে গরুর কিমার সঙ্গে কাঁচা পেঁপেবাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুনবাটা, টক দই, সব গুঁড়া মসলা ও লবণ দিয়ে মসৃণভাবে মেখে নিন। শেষে কেওড়াজল ও গোলাপজল মিশিয়ে ঢেকে অন্তত ৬ ঘণ্টা বা রাতভর ফ্রিজে রেখে দিন।
ম্যারিনেট করা কিমা থেকে ছোট চ্যাপটা কাবাব বানান। একটি ভারী ফ্রাইপ্যানে ঘি গরম করে খুব কম আঁচে কাবাবগুলো ধীরে ধীরে সেঁকে নিন। দুই পাশ হালকা বাদামি হলে নামিয়ে নিন।