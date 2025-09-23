নারকেল পাতুরি সন্দেশের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়
উপকরণ
ক্ষীর: ১ কাপ
পাটালি গুড়: ১ কাপ
কোরানো নারকেল: ২ কাপ
ছানা: ১ কাপ
চিনি: ২ কাপ
কাজুবাদাম কুচি: প্রয়োজনমতো
কলাপাতা: প্রয়োজনমতো।
প্রণালি
ঠান্ডা ক্ষীরের সঙ্গে পাটালি গুড় ভালো করে মিশিয়ে নিন।
আলাদা করে রাখুন।
অন্যদিকে নারকেল, ছানা আর চিনি একসঙ্গে মেখে নিন।
কাজুবাদামকুচি মিশিয়ে নিন।
এবার পাটালি গুড় মেশানো ক্ষীর দিয়ে মিশ্রণটাকে কলাপাতায় মুড়ে নিন।
পাতুরি তৈরির মতো করে সুতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিন।
এরপর তাওয়ার ওপর এপিঠ–ওপিঠ করে কলাপাতাগুলো সেঁকে নিন।
খুলে পরিবেশন করুন।
