রসনা

নারকেল পাতুরি সন্দেশের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়

নারকেল পাতুরি সন্দেশছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • ক্ষীর: ১ কাপ

  • পাটালি গুড়: ১ কাপ

  • কোরানো নারকেল: ২ কাপ

  • ছানা: ১ কাপ

  • চিনি: ২ কাপ

  • কাজুবাদাম কুচি: প্রয়োজনমতো

  • কলাপাতা: প্রয়োজনমতো।

প্রণালি

  • ঠান্ডা ক্ষীরের সঙ্গে পাটালি গুড় ভালো করে মিশিয়ে নিন।

  • আলাদা করে রাখুন।

  • অন্যদিকে নারকেল, ছানা আর চিনি একসঙ্গে মেখে নিন।

  • কাজুবাদামকুচি মিশিয়ে নিন।

  • এবার পাটালি গুড় মেশানো ক্ষীর দিয়ে মিশ্রণটাকে কলাপাতায় মুড়ে নিন।

  • পাতুরি তৈরির মতো করে সুতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিন।

  • এরপর তাওয়ার ওপর এপিঠ–ওপিঠ করে কলাপাতাগুলো সেঁকে নিন।

  • খুলে পরিবেশন করুন।

