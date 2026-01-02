বাড়িতেই বানাতে পারেন খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা, দেখুন রেসিপি

বাড়িতেই বানাতে পারেন খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
উপকরণ
ছানা ১ কাপ
সুজি ১ চা-চামচ
ময়দা ১ চা-চামচ
পাটালি খেজুরের গুড় ১ টেবিল চামচ
ঘি ১ চা-চামচ,
আধা ভাঙা বা গ্রেট করা খেজুর গুড় ১ কাপ
পানি ৪ কাপ।
প্রণালি
প্রথমে ছানা, সুজি, ময়দা ও ১ টেবিল চামচ খেজুরের গুড় হাত দিয়ে মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ছানাটা মথে নিন।
শুকনা মনে হলে একটা বাটিতে পানি নিয়ে হাত বারবার ভিজিয়ে মথতে পারেন।মাখানোর এই পর্যায়ে ঘি মেখে নিতে হবে।
সমানভাবে ভাগ করে ছোট ছোট বল বানান। খেয়াল রাখবেন বলগুলো যেন মসৃণ হয়। ছানার বলে যদি ফাটা থাকে, তবে মিষ্টি খুলে খুলে যাবে।
গ্রেট করা গুড় ও ৩ কাপ পানি দিয়ে সিরা তৈরি করে ফুটিয়ে নিন। রসগোল্লার সিরা হবে পাতলা, ঘন হলে মিষ্টির ভেতরে সিরা ঢুকবে না।
গরম ফুটন্ত সিরায় বলগুলো একবারে ছেড়ে দিন। ঢেকে মাঝারি থেকে বেশি তাপে প্রথমে ১০ মিনিট জ্বাল দিন।
এবার তাপ কমিয়ে মাঝারি আঁচে আরও ৫ থেকে ১০ মিনিট জ্বাল দিন। এই ১৫-২০ মিনিট ভুলেও ঢাকনা তুলবেন না।
তারপর ঢাকনা খুলে মিষ্টি উল্টেপাল্টে ১ কাপ ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিন। মাঝারি থেকে কম আঁচে আরও ২০ মিনিট ঢেকে জ্বাল দিন।
তারপর চুলা বন্ধ করে ৫-৬ ঘণ্টা সিরায় মিষ্টিগুলো ভিজতে দিতে হবে।
ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত ঢাকনা খুলবেন না। এবার পরিবেশন করুন।