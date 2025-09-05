রসনা

মুরগির স্টুর রেসিপি

নকশা ডেস্ক
মুরগির স্টুছবি: কবির হোসেন

মুরগির স্টু বানানো যায় সহজেই। পুষ্টিতে ভরপুর, স্বাদেও ভালো। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।

উপকরণ

  • রান্নার তেল: ২ টেবিল চামচ

  • মুরগির রান ও থান: ৮ টুকরা

  • লবণ: ১ চা–চামচ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • জুলিয়ান কায়দায় কাটা আদা: ১ ইঞ্চি

  • মিহি রসুনকুচি: ৫ কোয়া

  • মিহি পেঁয়াজকুচি: ৫টি

  • স্লাইস কাট গাজর: ২টি

  • রোজমেরি: আধা চা–চামচ

  • থাইম: আধা চা–চামচ

  • তেজপাতা: ২টি

  • ময়দা: ৩ টেবিল চামচ

  • চিকেন স্টক: ১ লিটার

  • স্লাইস করে কাটা আলু: ৩০০ গ্রাম

  • ফ্রোজেন মটরশুঁটি: ১ কাপ

  • ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো।

প্রণালি

মুরগির স্টু
ছবি: কবির হোসেন

লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে মুরগির টুকরাগুলো মাখুন। একটি পাত্রে তেল গরম করে মুরগির টুকরাগুলো ভালোমতো উল্টেপাল্টে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে একটি প্লেটে তুলে সেই পাত্রেই মাখন গরম করে তাতে আদা ও রসুন দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এখন এর মধ্যে পেঁয়াজকুচি দিয়ে আরও কিছুটা ভাজুন। তাতে আলু, গাজর, মটরশুঁটি, রোজমেরি, থাইম ও তেজপাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। এবার ময়দা দিয়ে আরও মিনিটখানেক ভেজে চিকেন স্টক ঢেলে দিয়ে খুব ভালোমতো মিশিয়ে নিতে হবে। বলক উঠলে তার মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা মুরগির টুকরাগুলো ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মতো রান্না করে নিতে হবে। নামানোর আগে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।

আরও পড়ুন

এই সাত ধরনের খাবার খেলে ৭০ বছর বয়সেও থাকবেন তরুণ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন