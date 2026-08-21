রসনা

মিষ্টি আলু দিয়ে বানানো যায় মজার নাড়ু, দেখুন রেসিপি

মিষ্টি আলু দিয়ে বানানো যায় মজার মিষ্টি। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

মিষ্টি আলু দিয়ে বানানো যায় মজার মিষ্টিছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • ​সেদ্ধ করা মিষ্টি আলু ৫০০ গ্রাম

  • কোরানো নারকেল ১ কাপ

  • গুড় বা চিনি ১ কাপ (নলেন গুড়, খেজুর গুড় বা চিনি)

  • ​ঘি ২ টেবিল চামচ

  • ​গুঁড়ো দুধ আধা কাপ

  • ​সবুজ এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • বাদামকুচি ২ টেবিল চামচ

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​প্রণালি

  • ফ্রাইপ্যানে ঘি গরম করে চটকানো মিষ্টি আলু ও কোরানো নারকেল দিন।

  • মাঝারি আঁচে ৩-৪ মিনিট হালকা ভেজে নিয়ে এতে গুড় বা চিনি মিশিয়ে দিন।

  • আঁচ মাঝারি থেকে কম থাকবে। অনবরত নাড়তে থাকুন।

  • মিশ্রণটি নাড়তে নাড়তে পানি শুকিয়ে এলে গুঁড়া দুধ ও এলাচিগুঁড়া দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

  • যখন মিশ্রণটি প্যানের গা ছেড়ে এক জায়গায় দলা পাকিয়ে আসবে, নামিয়ে একটি পাত্রে হালকা ঠান্ডা হতে দিন।

  • হাতে সামান্য ঘি মেখে নিয়ে ঈষদুষ্ণ (সহ্য করার মতো গরম) থাকা অবস্থায় মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প নিয়ে গোল নাড়ুর আকারে গড়ে নিন।

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