ফুলকপির স্যুপের রেসিপি
ফুলকপির স্যুপের রেসিপি দিয়েছেন স্প্রিং হুইস্কের স্বত্বাধিকারী ও রন্ধনবিদ তানিয়া রাখি
উপকরণ
ফুলকপি ৪০০ গ্রাম (ছোট ১টি, মাঝারি চৌকো করে কাটা),
তেল ১ টেবিল চামচ
মাখন ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ
রসুনকুচি ১ চা-চামচ
কাজুবাদাম ৫০ গ্রাম বা ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশ
কালো গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ
সাদা গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ
পাপরিকা আধা চা-চামচ
লবণ ১ চা-চামচ
তরল দুধ ৭৫০ মিলিলিটার বা ৩ কাপ
ক্রিম ৮০ গ্রাম বা ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশ।
প্রণালি
অল্প আঁচে হাঁড়িতে তেল ও মাখন দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।
এরপর ফুলকপি, আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা কাজুবাদাম, কালো গোলমরিচ, সাদা গোলমরিচ, পাপরিকা ও ১ চা-চামচ লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে।
সবটুকু তরল দুধ দিয়ে দিন। মৃদু আঁচে ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।
এবার চুলা থেকে নামিয়ে মিশ্রণটিকে মসৃণ করে ব্লেন্ড করে নিন।
একই হাঁড়িতে আবার চুলায় দিয়ে ক্রিম, এক চিমটি লবণ ও এক চিমটি কালো গোলমরিচ ছিটিয়ে দিন।
মৃদু আঁচে মিশিয়ে রান্না করতে হবে অল্প কিছু সময়। চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
পরিবেশন টিপস
তেলে ভেজে কয়েক টুকরা ছোট পাউরুটির টোস্ট (ক্রুটন) ওপরে দিয়ে দিতে পারেন।
অল্প পরিমাণে মাখন গরম করে তাতে সামান্য পাপরিকা মিশিয়ে দিন।
স্যুপের ওপরে তড়কার মতো ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে