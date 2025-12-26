রসনা

ফুলকপির স্যুপের রেসিপি

ফুলকপির স্যুপের রেসিপি দিয়েছেন স্প্রিং হুইস্কের স্বত্বাধিকারী ও রন্ধনবিদ তানিয়া রাখি

উপকরণ

স্যুপ বানাতে লাগবে ৪০০ গ্রাম ফুলকপি
ছবি: জাহিদুল সেলিম

  • ফুলকপি ৪০০ গ্রাম (ছোট ১টি, মাঝারি চৌকো করে কাটা),

  • তেল ১ টেবিল চামচ

  • মাখন ২ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি ১ চা-চামচ

  • কাজুবাদাম ৫০ গ্রাম বা ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ

  • সাদা গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ

  • পাপরিকা আধা চা-চামচ

  • লবণ ১ চা-চামচ

  • তরল দুধ ৭৫০ মিলিলিটার বা ৩ কাপ

  • ক্রিম ৮০ গ্রাম বা ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশ।

প্রণালি

চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করতে হবে
ছবি: জাহিদুল সেলিম

  • অল্প আঁচে হাঁড়িতে তেল ও মাখন দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।

  • এরপর ফুলকপি, আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা কাজুবাদাম, কালো গোলমরিচ, সাদা গোলমরিচ, পাপরিকা ও ১ চা-চামচ লবণ দিয়ে মাঝারি আঁচে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে।

  • সবটুকু তরল দুধ দিয়ে দিন। মৃদু আঁচে ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

  • এবার চুলা থেকে নামিয়ে মিশ্রণটিকে মসৃণ করে ব্লেন্ড করে নিন।

  • একই হাঁড়িতে আবার চুলায় দিয়ে ক্রিম, এক চিমটি লবণ ও এক চিমটি কালো গোলমরিচ ছিটিয়ে দিন।

  • মৃদু আঁচে মিশিয়ে রান্না করতে হবে অল্প কিছু সময়। চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

পরিবেশন টিপস

তেলে ভেজে কয়েক টুকরা ছোট পাউরুটির টোস্ট স্যুপের ওপরে দিয়ে দিতে পারেন
ছবি: জাহিদুল সেলিম

  • তেলে ভেজে কয়েক টুকরা ছোট পাউরুটির টোস্ট (ক্রুটন) ওপরে দিয়ে দিতে পারেন।

  • অল্প পরিমাণে মাখন গরম করে তাতে সামান্য পাপরিকা মিশিয়ে দিন।

  • স্যুপের ওপরে তড়কার মতো ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে

