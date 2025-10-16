রসনা

রসমালাই কেকের রেসিপি

রসমালাই কেকের রেসিপি দিয়েছেন ‘সিগনেচার কেক বাই শিরিন’–এর স্বত্বাধিকারী শিরিন ফাতেমা

রসমালাই কেকছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • ময়দা: ১ কাপ (১৩০ গ্রাম)

  • বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ

  • বেকিং সোডা: ১ চিমটি

  • কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ

  • গুঁড়া দুধ: ১ টেবিল চামচ

  • ডিম: ২টি

  • চিনি: ৭০ গ্রাম

  • তরল দুধ: ১ টেবিল চামচ

  • ভিনেগার: আধা চা-চামচ

  • রসমালাই এসেন্স: আধা চা-চামচ

  • রসমালাই: আধা কাপ

  • হুইপড ক্রিম: পরিমাণমতো

  • হলুদ খাওয়ার রং: কয়েক ফোঁটা

প্রণালি

রসমালাই কেক
ছবি: সুমন ইউসুফ

  • প্রথমে ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, কর্নফ্লাওয়ার, গুঁড়া দুধ চেলে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।

  • ডিম, চিনি, দুধ, ভিনেগার ও এসেন্স একসঙ্গে বিট করে নিন।

  • এবার শুকনা উপকরণগুলো মিশিয়ে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন।

  • মিশ্রণটি বেকিং মোল্ডে ঢেলে দিন।

  • ১৬০ থেকে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ৩০-৩৫ মিনিট বেক করুন।

  • ঠান্ডা হলে কেকের দুই স্তরে হুইপড ক্রিম ও কুচানো রসমালাই দিয়ে ফিলিং দিন।

  • ওপরে হুইপ ক্রিম, হলুদ খাওয়ার রং ও রসমালাই টুকরা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

