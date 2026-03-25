চিজি জালাপিনো বলের রেসিপি

ছোটরাই তো বাড়ির বড় অতিথি। ঈদের ছুটিতে সেই ছোটদের জন্য বিশেষ কিছু রাঁধতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

জীবনযাপন ডেস্ক
উপকরণ

  • জালাপিনো ৬–৮টি

  • ক্রিম চিজ/মোজারেলা চিজ ১০০–১৫০ গ্রাম

  • চিজ (স্ট্রিপস বা গ্রেট করা মোজারেলা) ৫০ গ্রাম

  • ব্রেড ক্রাম্ব ১ কাপ

  • ডিম ২টি (ফেটানো)

  • লবণ স্বাদমতো

  • গোলমরিচ সামান্য

  • তেল ভাজার জন্য

প্রণালি

  • জালাপিনো কেটে ভেতরের বীজ সরিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।

  • ছোট বাটিতে ক্রিম চিজ ও গ্রেট করা চিজ মেশান।

  • লবণ ও গোলমরিচ যোগ করুন।

  • প্রতিটি জালাপিনোতে এমনভাবে চিজের মিশ্রণ ভরুন যাতে চিজটা ওপরের দিকে ফোলা থাকে।

  • এবার জালাপিনোগুলো প্রথমে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে নিন, তারপর ব্রেড ক্রাম্বসে গড়িয়ে নিন।

  • মাঝারি আঁচে গরম তেলে হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে (৩–৪ মিনিট)।

  • পরিবেশনের সময় সঙ্গে র‍্যাঞ্চ বা টমেটো সস রাখতে পারেন।

