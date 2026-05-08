কলমি শাক দিয়ে বাড়িতেই বানাতে পারেন মর্নিং গ্লোরি স্টার-ফ্রাই, দেখুন রেসিপি

কলমি শাক দিয়ে বাড়িতেই বানাতে পারেন মর্নিং গ্লোরি স্টার-ফ্রাই, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
কলমি শাক ১ আঁটি
রসুন ৫-৬ কোয়া (কুচি)
শুকনা মরিচ ২টি
পেঁয়াজ ১টি (কুচি)
লবণ স্বাদমতো
তেল ২ টেবিল চামচ
একটু সয়া সস (ঐচ্ছিক)
প্রণালি
কলমি শাক ভালো করে ধুয়ে নিন। ২-৩ ইঞ্চি করে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে রসুন ও শুকনা মরিচ দিন। ভাজতে হবে সুগন্ধ বের না হওয়া পর্যন্ত। পেঁয়াজ দিয়ে হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার কলমি শাক দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিন। লবণ ও একটু সয়া সস দিন। ৩-৫ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। শাক নরম হয়ে যাবে। নামিয়ে পরিবেশন করুন।
