মিষ্টি আলুর হালুয়ার রেসিপি

মিষ্টি আলুর হালুয়ার রেসিপি
শবে বরাতের দিন বাড়িতে বাড়িতে বানানো হয় হালুয়া। নতুনত্ব আনতে মিষ্টি আলু দিয়েও বানাতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম
উপকরণ
ঘি: দেড় কাপ
তেজপাতা: মাঝারি ১টি
দারুচিনি: ২ ইঞ্চির ১ টুকরা
এলাচ: ছেঁচা ৩টি
মিষ্টি আলু: সেদ্ধ ক্বাথ ২ কাপ
গুঁড়া দুধ: ২ কাপ
চিনি: ৩ কাপ
লবণ: আন্দাজমতো।
প্রণালি
চুলায় প্যান বসিয়ে ঘি দিন। এতে তেজপাতা, দারুচিনি ও এলাচ দিয়ে নাড়ুন। সুগন্ধ বের হলে সেদ্ধ মিষ্টি আলুর ক্বাথের সঙ্গে গুঁড়া দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে প্যানে দিন। মাঝারি আঁচে নেড়ে কিছুক্ষণ ভাজুন। এরপর চিনি ও লবণ যোগ করে অনবরত নাড়তে থাকুন। মিশ্রণের পানি শুকিয়ে আসতে শুরু করলে দারুচিনি, এলাচ ও তেজপাতা তুলে ফেলুন। হালুয়া প্যানের গা ছেড়ে এলে নামিয়ে নিন। আগে থেকে ঘি ব্রাশ করা ছাঁচে ঢেলে পছন্দমতো আকার দিন। ঠান্ডা হলে কেটে পরিবেশন করুন।