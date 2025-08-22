কলাপাতায় তালের পিঠা বানাবেন যেভাবে, রেসিপি দেখুন

কলাপাতায় তালের পিঠা বানাবেন যেভাবে, রেসিপি দেখুন
ভারী বৃষ্টি, কিন্তু গরম কমছে না। কারণ, তাল পাকানো ভাদ্র চলে এসেছে। এ সময়ই বানাবেন তালের নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়
উপকরণ
চালের গুঁড়া ২ কাপ, চিনি আধা কাপ, নারকেলকুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, তালের ক্বাথ ১ কাপ, কলাপাতা প্রয়োজনমতো (ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিতে হবে)।
প্রণালি
একটি বড় বাটিতে চালের গুঁড়া, চিনি, নারকেলকুচি ও লবণ মিশিয়ে নিন। এবার তালের রস দিয়ে মসৃণ মিশ্রণ বানান ঘন করে। মিশ্রণটি সারা রাত ঘরের যেকোনো ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিতে হবে। তবে ফ্রিজে রাখা যাবে না। কলাপাতা চুলায় বা গরম তাওয়ায় হালকা সেঁকে নিন, যাতে ভাঁজ করলে ফেটে না যায়। প্রতিটি পাতায় সামান্য তেল মাখিয়ে নিন। কলাপাতার মাঝখানে ২-৩ চামচ মিশ্রণ ঢালুন। ফ্রাই প্যান ঢাকনা দিয়ে ৪–৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। এরপর ঢাকনাটি খুলে কলাপাতা উল্টে আরও ৪-৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। কলাপাতা খুলে গরম-গরম পরিবেশন করুন।