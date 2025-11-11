নুটেলা ব্রেডের রেসিপি
সকালে নাশতার টেবিলে অনেকেরই পছন্দ গরম-গরম রুটি। বানাতে পারেন নুটেলা ব্রেড। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
উপকরণ
কুসুম গরম দুধ: ১ কাপের ৪ ভাগের ৩ ভাগ
ইস্ট: ১ চা-চামচ
চিনি: দেড় টেবিল চামচ
ডিম: ১টি
ভ্যানিলা এসেন্স: আধা চা-চামচ
ময়দা: আড়াই কাপ
লবণ: আধা চা-চামচ
মাখন: ৪ টেবিল চামচ
আইসিং সুগার: পরিমাণমতো
ফিলিংয়ের জন্য নাটেলা: ৬ টেবিল চামচ।
প্রণালি
একটি পাত্রে দুধ, ইস্ট ও চিনি মিশিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর ইস্টের মিশ্রণে ডিম, ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিন।
যে বাটিতে ডো তৈরি করবেন, সেখানে ময়দা, লবণ মিশিয়ে নিন। এবার দুধের মিশ্রণটি ঢেলে ভালো করে মথে নিন। ডো তৈরির মাঝখানে অল্প অল্প করে মাখনের কিউব দিতে থাকুন।
মাখন পুরো মেশা এবং ডো মসৃণ হওয়া পর্যন্ত (প্রায় ১০ মিনিট) মথতে হবে। এরপর একটি পাত্রে রেখে ওপরে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে ১ থেকে ২ ঘণ্টা রেখে দিন।
সবচেয়ে ভালো হয়, ডোটি যদি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে সারা রাত ফ্রিজে রাখতে পারেন। ৪টি সমান ভাগে ডোটিকে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগকে রুটির আকারে গোল করে বেলে নিন।
এবার তিনটি রুটির ওপর নাটেলা লাগান। রুটি তিনটি স্তর করে একটির ওপর আরেকটি বসিয়ে দিন। এবার ৪ নম্বর রুটিটি সবার ওপর রাখুন। রুটির চারপাশ ঘিরে ১৬টি করে সমান ভাগে কেটে নিন।
এবার ২টি করে কাটা অংশ একসঙ্গে ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে মুড়ে দিন। তাহলে ছবির মতো মোট ৮টি ভাগ হবে। ১০–১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেন্টি. তাপমাত্রায় প্রিহিট করুন ১০ মিনিট।
এরপর ১৮-২০ মিনিট বেক করুন। বেক হওয়ার পর ঠান্ডা করে ওপরে আইসিং সুগার ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।