উড়োজাহাজে টমেটোর জুসই কেন বেশি সুস্বাদু লাগে

উড়োজাহাজে টমেটোর জুসই কেন বেশি সুস্বাদু লাগে
জরিপ বলছে, উড়োজাহাজে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি চাওয়া খাদ্যপণ্য হচ্ছে টমেটোর জুস। এমনকি উড়োজাহাজে অনেকে বিয়ার, সোডা কিংবা পানি না চাইলেও টমেটোর জুস ঠিকই চেয়ে নেয়। খাদ্যের স্বাদবিষয়ক একাধিক গবেষণায় বলা হচ্ছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে যিনি কখনো টমেটোর জুস মুখে তুলতে নারাজ, তিনিও একবার চাইলে উড়োজাহাজে টমেটোর জুস চাইতে পারেন। গবেষকেরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলছেন, উড়োজাহাজে টমেটোর জুসের স্বাদ নাকি মুখে লেগে থাকে বহুদিন! কিন্তু কেন?
যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যবিজ্ঞানী ড. ব্রায়ান কুয়োক লি খাবারের স্বাদ নিয়ে গবেষণা করেছেন দীর্ঘদিন। একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ফ্রাউনহোফার ইনস্টিউট ফর বিল্ডিং ফিজিকসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
সব গবেষণায় উঠে এসেছে, উড়োজাহাজে অন্যান্য স্বাদ, যেমন মিষ্টি, টক, তেতো, নোনতা—এসব কমে গেলেও টমেটোর ভেতরে থাকা স্বাদ উল্টো বেড়ে যায়।
বেষকেরা একে বলেন ‘উমামি টেস্ট’, বাংলা যাকে বলা যায় ‘গভীর তৃপ্তিদায়ক স্বাদ’। জানেন হয়তো, ‘উমামি’ পাঁচটি মৌলিক স্বাদের একটি।
বাকি চারটি মৌলিক স্বাদ হলো মিষ্টি, টক, নোনতা ও তেতো। এই উমামি স্বাদ টমেটো ছাড়াও মাশরুম, সয়া সস, মাছ, মাংস—এ ধরনের খাদ্যে থাকে।
কিন্তু উড়োজাহাজে কেন উমামি স্বাদ বাড়ে
১. উচ্চ শব্দ উমামি স্বাদ বাড়ায়
সাইকো ফিজিকসে বলা হচ্ছে, উড়োজাহাজের উচ্চ শব্দ আমাদের মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে এবং স্বাদের অনুভূতি কমিয়ে দেয়। ফলে উড়োজাহাজে টক, মিষ্টি, তেতো ও নোনতা—এই চার ধরনের স্বাদই কমে যায়। কিন্তু এই উচ্চ শব্দ শুধু উমামি স্বাদকেই বাড়িয়ে দেয়।
কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত গবেষণায় উড়োজাহাজের মতো ৮৫ ডেসিবেল শব্দমাত্রায় ৪৮ জন ব্যক্তির ওপর এটি পরীক্ষা করা হয়। ফলাফলে দেখা যায়, তাঁদের ক্ষেত্রে উমামি ছাড়া সব ধরনের স্বাদের অনুভূতিই কমে গেছে।
ফলে উড়োজাহাজে ডায়েট কোকও বিস্বাদ লাগে, কিন্তু টমেটো জুস? জোশ!
২. শুষ্ক বাতাস অন্য সব স্বাদ কমায়
উড়োজাহাজের আবহাওয়া থাকে অত্যন্ত শুষ্ক। অনেক সময় আর্দ্রতা প্রায় ১৫ শতাংশেরও কম হয়ে থাকে। অতি শুষ্ক আবহাওয়া আমাদের নাসারন্ধ্রকেও শুষ্ক করে তোলে। কিন্তু আমাদের স্বাদগ্রন্থিকে বিভিন্ন স্বাদ পেতে আবহাওয়ায় একটা ন্যূনতম আর্দ্রতা দরকার।
উড়োজাহাজের ভেতর সেই পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে না বলে সেখানে উমামি ছাড়া বাকি চারটি স্বাদের অনুভূতি কমে যায়। ফলে টমেটোর জুস এখানেও শুষ্কতার সুবিধা পায়।
৩. চাপেও পরিবর্তিত হয় স্বাদ
উড়োজাহাজে ওড়ার সময় সেখানকার চাপ আমাদের শরীর ও মনে প্রভাব ফেলে। সাধারণত উড়োজাহাজে ওড়ার সময় আমরা যে চাপে থাকি, তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮ হাজার ফুট উচ্চতার চাপের সমান।
এই চাপে আমাদের শ্রবণক্ষমতা কমে যায়। ফলে তা আমাদের মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে এবং স্বাদে প্রভাব ফেলে। এ কারণে মস্তিষ্কে উমামি ছাড়া অন্য সব স্বাদের অনুভূতি কমে যায়। ফলে চাপের প্রভাবেও চমত্কার সুবিধা পায় টমেটোর জুস।
সর্বোপরি উড়োজাহাজের আবহাওয়াই টমেটোর জুসের পক্ষে।
উড়োজাহাজে টমেটোর জুস কি উপকারী
অবশ্যই। টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট থাকে। এতে থাকে ইলেকট্রোলাইটও।
এসব উপাদান রক্তচাপ ঠিক রাখতে এবং শরীর পানিপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে। বিশেষ করে উড়োজাহাজে লম্বা যাত্রায় রক্তচাপ স্বাভাবিক ও শরীর পানিপূর্ণ রাখা জরুরি।
তবে টমেটোর জুসে সোডিয়ামের পরিমাণও বেশি থাকে। তাই যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাঁদের জন্য টমেটোর জুস উপকারী না–ও হতে পারে।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট