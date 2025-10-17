সুইস রোল কেকের রেসিপি
দোকানের কেকের আদলে চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন সুইস রোল কেক। রেসিপি দিয়েছেন ‘সিগনেচার কেক বাই শিরিন’–এর স্বত্বাধিকারী শিরিন ফাতেমা
গানাশের উপকরণ
কুকিং ক্রিম: ৬০ থেকে ৬৫ গ্রাম
চকলেট চিপ: ৮০ থেকে ৮৫ গ্রাম
প্রণালি
দুটি উপকরণ ডাবল বয়লার পদ্ধতিতে গলিয়ে নিন।
কেকের উপকরণ
ময়দা: ৫৩ গ্রাম
কোকো পাউডার: ১ টেবিল চামচ
বেকিং পাউডার: আধা চা–চামচ
ডিম: ৩টি
চিনি: ৫০ গ্রাম
মাখন: ৩০ গ্রাম
তরল দুধ: ২০ গ্রাম
চকলেট ইমালশন: আধা চা-চামচ
হুইপড ক্রিম: পরিমাণমতো
কুচানো চকলেট: পরিমাণমতো
মোল্ড: ৮ ইঞ্চি বাই ১০ ইঞ্চি।
প্রণালি
ময়দা, কোকো পাউডার ও বেকিং পাউডার একসঙ্গে চেলে নিন। একটি বাটিতে ডিম ও চিনি একসঙ্গে বিট করুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি ফোমের মতো নরম হয়ে যায়। এরপর এতে মাখন, তরল দুধ ও চকলেট ইমালশন মিশিয়ে দিন। এবার ধীরে ধীরে শুকনো উপকরণগুলো তরল মিশ্রণে যোগ করুন এবং আলতো করে মেশান। প্রস্তুত মিশ্রণটি তেল মাখানো ও বেকিং পেপার বিছানো মোল্ডে ঢেলে দিন। ১৬০ থেকে ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট বেক করুন। কেকটি গরম থাকা অবস্থায় বেকিং পেপারে উল্টে দিন এবং আলতো করে রোল করে নিন (এতে ফাটার আশঙ্কা কমে যাবে)। ঠান্ডা হলে ভেতরে হুইপড ক্রিম মেখে আবার রোল করুন। ওপরে চকলেট গানাশ দিন এবং কুচানো চকলেট ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।