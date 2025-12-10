রসনা

দুধ চিতই পিঠার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

দুধ চিতই পিঠাছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • চালের গুঁড়া ২ কাপ

  • পানি প্রায় দেড় থেকে ২ কাপ

  • লবণ আধা চা-চামচ

  • গুঁড়া দুধ ৫০০ গ্রাম

  • খেজুরের গুড় ১ কাপ (স্বাদমতো)

  • এলাচি ২-৩টি

  • লবণ ১ চিমটি।

প্রণালি

  • চালের গুঁড়ার সঙ্গে লবণ মেশান।

  • পানি অল্প অল্প করে ঢেলে প্রথমে রুটি বানানোর কাইয়ের মতো করে নিন।

  • ১০ মিনিট মথুন। এরপর কুসুম গরম পানি ঢেলে পাতলা মিশ্রণ বানান।

  • মিশ্রণটি এমন হবে যে চামচ দিয়ে বাটিতে ঢাললে চামচের গায়ে লেগে থাকবে না, তবে একটু ঘন তরল হবে। ২০ মিনিট ঢেকে রেখে দিন।

  • চিতই পিঠার তাওয়া বা ছোট কড়াই গরম করে তাতে আধা চা-চামচ তেল মাখিয়ে নিন অথবা লবণপানি দিয়ে মুছে নিন।

  • কড়াই গরম হলে ডালের চামচ দিয়ে মিশ্রণ ঢেলে দিন।

  • ঢাকনা দিয়ে ১-২ মিনিট ভাপান। এ সময় চাইলে ঢাকনার ওপর দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিতে পারেন। এতে পিঠা নরম ও ফুলকো হবে।

  • পিঠা সাদা-নরম হয়ে গেলে উঠিয়ে রাখুন। এভাবে সব কটি পিঠা তৈরি করুন।

  • গুড় কুচিয়ে, পানিতে জ্বাল দিয়ে শিরা করে নিন। আঁচ বাড়াবেন না। গুড় তেতো হয়ে যাবে।

  • অন্য একটি পাত্রে গুঁড়া দুধ গুলে চুলায় দিন। আন্দাজমতো লবণ দিন।

  • দুধ ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে ৫ মিনিট জ্বাল দিন।

  • তৈরি করা পিঠাগুলো এবার দুধে দিয়ে মাঝারি আঁচে ফুটান।

  • বলক উঠলে চুলা বন্ধ করুন। পিঠায় সাবধানে গুড়ের শিরা মেশান।

  • আবার চুলা জ্বালিয়ে বলক তুলে বন্ধ করে দিন। চাইলে এ সময় একটু এলাচিগুঁড়া দিতে পারেন।

  • গুড় আর দুধের গন্ধ রাখতে চাইলে এলাচিগুঁড়া না–ও দিতে পারেন।

  • সারা রাত অথবা পাঁচ–ছয় ঘণ্টা পাতিলের ঢাকনা একটু ফাঁকা করে রেখে দিন।

  • লবণ চেখে লাগলে একচিমটি দিতে পারেন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

টিপস: খেজুরের গুড় ভালো মানের না হলে রং চকচকে হবে না। পিঠা বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুধে দিলে নরম থাকবে।

