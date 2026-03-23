রসনা

মাছ-মটরশুঁটির কাবাবের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্ সুবর্ণা

মাছ-মটরশুঁটির কাবাব

উপকরণ

কাঁটা ছাড়ানো সেদ্ধ রুই বা তেলাপিয়া মাছ ১ কাপ, মটরশুঁটি আধা কাপ (সেদ্ধ করে বাটা), ফেটানো ডিম ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ, আদাকিমা সিকি চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য, ঘি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

তেল বাদে বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে পছন্দমতো আকারে কাবাব তৈরি করে নিন। ডিপ ফ্রিজে ঘণ্টাখানেক রেখে কিছুটা শক্ত করে নিন। প্যানে তেল গরম করে কাবাবগুলো ভেজে তুলুন।

রসনা থেকে আরও পড়ুন