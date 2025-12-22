সবজির ন’রতন কোরমার রেসিপি

সবজির ন’রতন কোরমার রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
ফুলকপি, আলু, গাজর, মাশরুম, টমেটো, ফ্রেঞ্চ বিন বা বরবটি, পেঁপে, ক্যাপসিকাম, পুঁই অথবা পালংপাতা পছন্দের নানা রকম সবজি আধা কাপ করে
কাঁচা মরিচ ৫/৬টি
চিনি ১ চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
ঘি ও তেল প্রয়োজনমতো
কোরমা পেস্ট তৈরি
টক দই ১ কাপ
পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ
ভাজা রসুন ১টা, চামচ
আদা কুচি ভাজা ২ টেবিল চামচ
গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ
পেঁয়াজ, রসুন ও আদা ঘি দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার সব উপকরণ ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে কোরমা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে।
প্রণালি
কড়াই চুলায় দিয়ে তাতে ঘি ও তেল দিন।
তেল গরম হলে কোরমা পেস্ট দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন।
আধা কাপ গরম পানি দিয়ে কাঁচা মরিচ, লবণ ও চিনি দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ন’রতন কোরমা।
