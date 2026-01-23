রসনা

গাজরের স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

গাজরের স্যুপছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • মাখন ২ টেবিল চামচ

  • অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি ১টি মাঝারি

  • রসুনকুচি ২ কোয়া

  • গাজর (পাতলা করে কাটা) ৩ কাপ

  • ভেজিটেবল স্টক বা পানি ২ কাপ

  • লবণ স্বাদ অনুযায়ী

  • গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • চিনি এক চিমটি

  • ফ্রেশ ক্রিম আধা কাপ

  • আদাগুঁড়া আধা চা-চামচ

প্রণালি

  • সস প্যানে মাখন ও অলিভ অয়েল গরম করুন।

  • পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

  • এরপর গাজর দিয়ে ২-৩ মিনিট নেড়ে নিন।

  • এবার ভেজিটেবল স্টক বা পানি দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে গাজর সেদ্ধ করুন। চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা হলে ব্লেন্ড করে মসৃণ পিউরি বানান।

  • আবার চুলায় বসিয়ে লবণ, আদাগুঁড়া, গোলমরিচ ও চিনি দিন।

  • ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে নেড়ে ৩-৪ মিনিট গরম করুন। গরম-গরম স্যুপ পরিবেশন করুন।

