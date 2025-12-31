রসনা

চিয়া সিড, লেবুপানি, ইলেকট্রোলাইট ড্রিংক, বিটরুটসহ যেসব খাবার আলোচনায় ছিল এবার

আরও একটি বছর বিদায় নিচ্ছে আজ। আমাদের জীবনযাপনে এই একটি বছর ছিল ঘটনাবহুল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে পরিবার, দাম্পত্য জীবন, কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাসের মতো নানা বিষয়ে কোন জিনিসগুলো ট্রেন্ডে ছিল। এখানে রইল আলোচিত খাবারগুলোর নাম।

স্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ওজন কমাতে কেমন ডায়েট প্রয়োজন, সেই খোঁজও করেছে তারা। কিডনি ও লিভারের সুস্থতায় পানীয়ের ভূমিকার বিষয়েও আগ্রহী ছিল বহু মানুষ।

লিভারকে ডিটক্স করতে জনপ্রিয় হয়েছে ডিটক্স ওয়াটার। যদিও বিজ্ঞান বলছে, আদতে লিভারকে ডিটক্স করার প্রয়োজনই পড়ে না। তবে স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি এসব পানীয় গ্রহণে অন্যান্য উপকার মেলে বলে জানা গেছে।

এ বছরের সাড়া জাগানো আরেক পানীয় ছিল ইলেকট্রোলাইট ড্রিংক। তবে বিনা প্রয়োজনে এই পানীয় গ্রহণ করতে উৎসাহ দেন না বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্যকর নানান পানীয় গ্রহণের চর্চাও ছিল বছরভর। লেবু-পানি আর চিয়া সিড ভেজানো পানি তেমনই দুটি পানীয়। রোজেলা চায়ের প্রতিও ঝুঁকেছেন কেউ কেউ।

বিটরুট ছিল দারুণ জনপ্রিয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতামত, মৌসুমি এই খাবার সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। সংরক্ষিত বিটরুট পাউডার ভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তা ছাড়া কোন খাবার কার জন্য উপকারী আর কার জন্য ক্ষতিকর, তা জেনে নেওয়ার প্রতিও জোর দিয়েছেন তাঁরা।

শক্তি জোগাতে খেজুর চমৎকার এক স্ন্যাক। এ বছরও মানুষের পছন্দের তালিকায় ছিল কলা, খেজুর, পেয়ারার মতো ফল। বছরজুড়েই বাদাম খাওয়ার চলও ছিল।

