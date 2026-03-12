রসনা

ওটস সবজি কাটলেটের রেসিপি

ওটস সবজি কাটলেটছবি: প্রথম আলো

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্‌ সুবর্ণা

উপকরণ

  • ওটস: ১ কাপ

  • পেঁয়াজ: ১টা

  • আদাবাটা: আধা চা-চামচ

  • রসুনবাটা: সিকি চা-চামচ

  • সেদ্ধ আলু: আধা কাপ

  • গাজরকুচি: আধা কাপ

  • ক্যাপসিকাম কুচি: আধা কাপ

  • ডিম: ১টা

  • ব্রেডক্রাম্ব: পরিমাণমতো

  • গোলমরিচের গুঁড়া: পৌনে এক চা-চামচ

  • কাঁচা মরিচের কুচি: আধা চা-চামচ (স্বাদমতো দেওয়া ভালো)

  • ধনেপাতাকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ভাজার জন্য প্রয়োজনমতো

প্রণালি

  • অল্প পানিতে (৩–৪ টেবিল চামচ) ওটস ভিজিয়ে রাখতে হবে।

  • সেদ্ধ আলু চটকে নিতে হবে।

  • এরপর প্যানে অল্প তেল দিয়ে পেঁয়াজকুচি হালকা করে ভাঁজুন।

  • তাতে আদা-রসুনবাটা দিয়ে একটু কষিয়ে গাজরকুচি দিয়ে ভেজে নিন চার-পাঁচ মিনিট।

  • তারপর ক্যাপসিকামকুচি, চটকে রাখা আলু, পানি চিপড়ে নেওয়া ওটস, গোলমরিচের গুঁড়া, কাঁচা মরিচের কুচি আর স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভালোমতো মিশিয়ে চার-পাঁচ মিনিট ভেজে নিয়ে নামিয়ে নিন।

  • ধনেপাতাকুচি আর অল্প করে ফেটানো ডিম দিয়ে ভালো করে মেখে কাটলেটের আকারে তৈরি করে নিন।

  • ডিমে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে গরম তেলে লাল করে ভাজুন।

  • কিচেন টিস্যুর ওপরে তুলে নিয়ে পছন্দসই সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

