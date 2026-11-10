রসনা

রোজেলা চায়ের রেসিপি

রোজেলা পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। এটি দিয়ে বানানো যায় সুস্বাদু চা। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

রোজেলা চাছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
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উপকরণ

  • শুকনা বা কাঁচা রোজেলা ফুলের পাপড়ি অথবা টক পাতা: ১ চা-চামচ

  • পানি: ২ কাপ

  • কাঁচা মরিচকুচি: ১ চা–চামচ

  • মধু: ২ চা-চামচ

  • পুদিনাপাতা: পরিমাণমতো

  • লেবুর রস: আধা চা-চামচ

প্রণালি

গরম পানিতে টক পাতা বা রোজেলা ফুলের পাপড়ি কয়েক মিনিট ফুটিয়ে নিন। ছেঁকে কাপে নিতে হবে। কাঁচা মরিচকুচি, মধু, লেবুর রস মিশিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন। ঠান্ডা খেতে চাইলে রোজেলা চা ঠান্ডা করে বরফ ও পুদিনাপাতাকুচি দিয়েও খেতে পারেন।

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