রোজেলা চায়ের রেসিপি

রোজেলা চায়ের রেসিপি
রোজেলা পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। এটি দিয়ে বানানো যায় সুস্বাদু চা। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
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উপকরণ
শুকনা বা কাঁচা রোজেলা ফুলের পাপড়ি অথবা টক পাতা: ১ চা-চামচ
পানি: ২ কাপ
কাঁচা মরিচকুচি: ১ চা–চামচ
মধু: ২ চা-চামচ
পুদিনাপাতা: পরিমাণমতো
লেবুর রস: আধা চা-চামচ
প্রণালি
গরম পানিতে টক পাতা বা রোজেলা ফুলের পাপড়ি কয়েক মিনিট ফুটিয়ে নিন। ছেঁকে কাপে নিতে হবে। কাঁচা মরিচকুচি, মধু, লেবুর রস মিশিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন। ঠান্ডা খেতে চাইলে রোজেলা চা ঠান্ডা করে বরফ ও পুদিনাপাতাকুচি দিয়েও খেতে পারেন।