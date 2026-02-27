রসনা

ছোলার সালাদের ড্রেসিংয়ে কী দেবেন, দেখুন রেসিপি

ছোলার সালাদের রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ

ছোলার সালাদছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • সাদা বড় ছোলা ১ কাপ

  • লবণ পরিমাণমতো

  • তিন রকম সবজি (শসা, টমেটো, বাঁধাকপি) মিলিয়ে ১ কাপ

  • পেঁয়াজ ২টি

  • লেবুর রস ২ টেবিল চামচ

  • চিনি ১ টেবিল চামচ

  • চিলি সস ১ চা-চামচ

  • চিলি ফ্লেক্স ১ চা-চামচ

  • জলপাই তেল ২ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচ আধা চা-চামচ

  • ধনেপাতাকুচি পরিমাণমতো

  • কাঁচা মরিচ ১ চা-চামচ করে মিহি কুচি

  • চিনাবাদাম ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

  • ছোলা ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।

  • অল্প লবণ দিয়ে প্রেশারকুকারে সেদ্ধ করে নিন।

  • টমেটো, শসা, বাঁধাকপি ও পেঁয়াজ ধুয়ে কিউব করে কেটে রাখুন।

  • ড্রেসিংয়ের জন্য একটি বাটিতে লেবুর রস, লবণ, চিনি, গোলমরিচের গুঁড়া, সস, চিলি ফ্লেক্স ও জলপাই তেল মিশিয়ে নিন।

  • পরিবেশন পাত্রে সালাদ রেখে ওপরে ড্রেসিং ঢেলে দিন। ধনেপাতা, কাঁচা মরিচকুচি ও বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

