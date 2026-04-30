রসনা

স্ট্রবেরি পুদিনা মোহিত বানাবেন যেভাবে

রেসিপি দিয়েছেন শাহানাজ বেগম

স্ট্রবেরি পুদিনা মোহিত

উপকরণ

  • স্ট্রবেরি: ৫-৬টি (তাজা পাওয়া না গেলে ফ্রোজেন)

  • চিয়া সিড: ১ টেবিল চামচ

  • পুদিনাপাতা: ৮-১০টি

  • লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ

  • চিনি সিরাপ বা মধু: ২ টেবিল চামচ (স্বাদমতো)

  • সোডা পানি/ঠান্ডা পানি: ১ কাপ

  • বরফ: প্রয়োজনমতো

প্রণালি

চিয়া সিড ১০-১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে ফুলিয়ে নিন। স্ট্রবেরি কেটে হালকা করে চামচ দিয়ে চটকে নিন (বা ব্লেন্ড করে নিতে পারেন)। একটি গ্লাসে স্ট্রবেরি, পুদিনাপাতা, লেবুর রস, চিনি সিরাপ দিয়ে হালকা চাপ দিয়ে মেশান। ভেজানো চিয়া সিড দিয়ে দিন। বরফ দিয়ে সোডা বা ঠান্ডা পানি ঢেলে দিন।

