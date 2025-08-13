রসনা

পাইনঅ্যাপল পাই বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

চারদিকে খুব জ্বরজারি হচ্ছে। এ সময় মুখের স্বাদ চলে যায়। আনারসের এই পদে ফেরাতে পারেন রুচি। রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস

পাইনঅ্যাপল পাইছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

ময়দা ১ কাপ, মাখন দুই টেবিল চামচ, আইসিং সুগার ২ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার সিকি চা-চামচ, লবণ সামান্য, পানি মাখানোর জন্য, আনারস ১টি, চিনি আধা কাপ।

প্রণালি

আনারস আর চিনি ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। অল্প অল্প করে পানি দিয়ে মথে এক ঘণ্টা রেখে দিন। আনারস আর চিনি একসঙ্গে জ্বাল দিন। আঠালো হলে চুলা থেকে নামান। খামির দিয়ে একটু মোটা করে রুটি বেলে নিন। বেকিং পাত্রে বসিয়ে দিন রুটিটা। আনারসের পুর দিয়ে দিন। ওপরে পছন্দমতো ডিজাইন করে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ৩০-৩৫ মিনিট বেক করতে হবে।

আরও পড়ুন

আনারসের কেক বানাবেন যেভাবে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন