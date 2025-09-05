রসনা

মেক্সিকান রাইস অ্যান্ড বিনের রেসিপি

মেক্সিকান রাইস অ্যান্ড বিন এমন ১টি পদ, যেটি খাওয়া যাবে মূল পদ হিসেবেই। সঙ্গে লাগবে না আর কিছুই। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম।

নকশা ডেস্ক
মেক্সিকান রাইস অ্যান্ড বিনছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • বাসমতী চাল: ১ কাপ

  • সেদ্ধ ব্ল্যাক বিন: ১ ক্যান

  • জলপাই তেল: ৩ টেবিল চামচ

  • মিহি কুচি করা পেঁয়াজ: ২০০ গ্রাম

  • সবুজ ক্যাপসিকাম: ১ কাপ

  • লাল ও হলুদ ক্যাপসিকাম: ১ কাপ

  • মিহি কুচি করা রসুন: ২ টেবিল চামচ

  • টমেটো পিউরি: ৪ কাপ

  • জিরাগুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • লাল মরিচের গুঁড়া: ১ চা–চামচ

  • ফ্রোজেন ভুট্টা: ১ কাপ

  • সবজির স্টক: দেড় কাপ

  • পেঁয়াজের পাতাকুচি: ১০০ গ্রাম

  • ধনেপাতাকুচি: আধা কাপ

  • লেবুর রস: স্বাদমতো

  • লবণ: স্বাদমতো।

প্রণালি

মেক্সিকান রাইস অ্যান্ড বিন
ছবি: কবির হোসেন

যেন ভেঙে না যায়, সাবধানে বাসমতী চাল ভালোমতো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। একটি ছড়ানো পাত্রে রান্নার তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি হালকা ভেজে নিতে হবে। এতে কেটে রাখা ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে নাড়ুন। খানিকটা ভাজা হলে তার মধ্যে টমেটো পিউরি দিতে হবে। ২ থেকে ৩ মিনিট ভাজা হলে তাতে জিরাগুঁড়া, পাপড়িকা, মরিচগুঁড়া দিয়ে ভালোমতো নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশে গেলে এতে ভুট্টা, ব্ল্যাক বিন আর চাল দিয়ে ২ মিনিট ভেজে সবজির স্টক ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত জ্বালে রাখতে হবে। নামানোর আগে ওপরে পেঁয়াজের পাতাকুচি, ধনেপাতাকুচি, সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে দিলেই পরিবেশনের জন্য তৈরি হয়ে যাবে।

আরও পড়ুন

ভাত খাওয়ার সময় কেন ভাতটাই পরে খেতে বলেন চিকিৎসকেরা?

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন