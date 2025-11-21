বাঁধাকপির মুইঠ্যার রেসিপি
বাঁধাকপির মুইঠ্যার রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ: বাঁধাকপি ২ কাপ (পাতলা করে কুচি করা), আলু ২টি (সেদ্ধ ও মিহি করে ভর্তা করা), পেঁয়াজ ১টি (কুচি করা), কাঁচা মরিচ ২টি (কুচি করা), ধনেপাতা ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, হলুদ আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, ব্রেড ক্রাম্ব ১ কাপ, ময়দা ৩ টেবিল চামচ, পানি ৪-৫ টেবিল চামচ, তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি: বাঁধাকপি কুচি করে সামান্য লবণ মিশিয়ে ৫ মিনিট রেখে দিন। হাত দিয়ে চেপে বাড়তি পানি ঝরিয়ে নিন। এবার সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাতে নিয়ে মুঠোর আকারে গড়ে ফ্রিজে রাখুন ১০ মিনিট। কড়াইয়ে মাঝারি আঁচে তেল গরম করে মুঠগুলো দিয়ে দিন। সোনালি না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। এবার সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।