দই দিয়ে পান্তা খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি

দই দিয়ে পান্তা খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি
দই পান্তার রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ
পান্তা ভাত ১ বাটি (সারা রাত ভেজানো)
টক দই ৫ টেবিল চামচ
পেঁয়াজকুচি ১টি মাঝারি
কাঁচা মরিচ ৫টি
শর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ
শর্ষে (ফোড়নের জন্য) ১ চা–চামচ
ভাজা বাদাম ১ টেবিল চামচ
লবণ ও লেবুর রস স্বাদমতো।
প্রণালি:
প্রথমেই পান্তা ভাত থেকে বাড়তি পানি ঝরিয়ে তাতে ফেটানো দই, লবণ, কাঁচা মরিচ ও পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভালো করে মেখে নিন।
এবার একটি ছোট কড়াইয়ে শর্ষের তেল গরম করে শর্ষে ফোড়ন দিন।
ফোড়নের তেলটি দই-ভাতের মিশ্রণে ঢেলে মেশান। ওপরে ভাজা বাদাম ও সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে দিন।
