রসনা

নারকেলবাটা দিয়ে শজনেডাঁটা খেয়েছেন? রেসিপি দেখুন

নারকেলবাটায় শজনেডাঁটার রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

নারকেলবাটায় শজনেডাঁটা

উপকরণ

  • শজনেডাঁটা ২৫০ গ্রাম

  • শর্ষে তেল আধা কাপ

  • গোটা শর্ষে আধা চা-চামচ

  • নারকেলবাটা আধা কাপ

  • শর্ষেবাটা ১ চা-চামচ

  • হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • আদাবাটা ১ চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

  • শজনেডাঁটা আঁশ ছাড়িয়ে এক আঙুল পরিমাণ আকারে কেটে ধুয়ে রাখুন।

  • কড়াইয়ে তেল দিয়ে গোটা শর্ষে ফোড়ন দিয়ে একে একে বাকি সব উপকরণ দিয়ে হালকা ভেজে নিন।

  • পরিমাণমতো পানি দিয়ে কষিয়ে নিন।

  • শজনেডাঁটাগুলো দিয়ে ঢেকে ১০-১৫ মিনিট রান্না করুন।

  • মাখো মাখো হয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

