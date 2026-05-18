জর্দায় কখনো টক দই দিয়েছেন? দেখুন রেসিপি

জর্দা-দই ডেজার্টের রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

জর্দা-দই ডেজার্ট

উপকরণ

  • পোলাও বা বাসমতী চাল দেড় কাপ

  • খাবার রং সামান্য

  • ঘি সিকি কাপ

  • বাদাম ও কিশমিশ ১০-১২টি

  • আস্ত গরমমসলা (এলাচি ৩-৪টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ১টি)

  • চিনি ১ কাপ বা স্বাদমতো

  • কনডেন্সড মিল্ক সিকি কাপ

  • পানি ঝরানো টক দই সিকি কাপ

  • বেবি সুইটস পছন্দমতো।

প্রণালি

  • চাল এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।

  • ফুটন্ত পানিতে সামান্য খাবার রং মিশিয়ে নিন। ভিজিয়ে রাখা চাল ৮০ শতাংশ সেদ্ধ করে নিন। এরপর পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে রাখুন।

  • কড়াইতে ঘি গরম করে বাদাম ও কিশমিশ হালকা ভেজে তুলে রাখুন।

  • একই ঘিয়ে আস্ত গরমমসলা ফোড়ন দিয়ে দিন। সেদ্ধ করা চাল ও চিনি মিশিয়ে ১০ মিনিট দমে রাখুন। এরপর ভাজা বাদাম ও কিশমিশ মিশিয়ে আরও ৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে নিন।

  • একটি পাত্রে কনডেন্সড মিল্ক ও দই মিশিয়ে রাখুন।

  • পরিবেশন পাত্রে জর্দা সাজিয়ে ওপরে দইয়ের মিশ্রণ ঢেলে দিন এবং বেবি সুইটস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

