পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সকালের নাশতা
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পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সকালের নাশতা এখনো মানুষের মনে জায়গা ধরে রেখেছে। নর্থব্রুক হল রোডের চৌরঙ্গী রেস্তোরাঁয় সকালে থাকে পুরোনো দিনের নাশতার আয়োজন। চৌরঙ্গী রেস্তোরাঁ থেকে কিছুটা এগোলেই নিউ ক্যাফে কর্নার। এখানে সকাল থেকেই ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়। সূত্রাপুরের রহিম বিরিয়ানি সকালের খাবারের তালিকায় এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। ভোর থেকে রূপচান লেনের মাঠার দোকানে জড়ো হন নানা বয়সী মানুষ। লালবাগের ‘মা শাহী নেহারি’ ঐতিহ্যবাহী সকালের খাবারের আরেক আকর্ষণ।