গরুর মাংসের স্টুর রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আতিয়া আমজাদ
উপকরণ
হাড় ছাড়া গরুর মাংস: দেড় কেজি (দেড় ইঞ্চি টুকরা করে কাটা)
লবণ: ২ চা-চামচ
কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
সয়াবিন তেল: ৩ টেবিল চামচ
মাঝারি পেঁয়াজ বড় টুকরা করে কাটা: ২টি
রসুন পেস্ট করে নেওয়া: ৭ কোয়া
ব্যালসামিক ভিনেগার: ২ টেবিল চামচ
টমেটো পেস্ট: দেড় টেবিল চামচ
ময়দা: সোয়া কাপ
বেদানার রস: ২ কাপ
বিফ স্টক: ২ কাপ
পানি: ২ কাপ
তেজপাতা: ১টি
ওরেগানো পাউডার: আধা টেবিল চামচ
গাজর ছিলে বড় টুকরা করা: ৪টি
গোল: আলু আধা কেজি (সেদ্ধ করে বড় টুকরা করে নেওয়া)
পুদিনাপাতা কুচি: আন্দাজমতো
প্রণালি
মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে কিচেন টাওয়েল দিয়ে মুছে শুকনো করে নিন।
এবার মাংসের সঙ্গে ১ চা-চামচ লবণ এবং গোলমরিচের গুঁড়া মাখিয়ে নিন।
সঙ্গে ১ টেবিল চামচ ময়দা মিশিয়ে দিন।
কড়াইয়ে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে আঁচ কমিয়ে দিন।
পৌনে এক ভাগ মাংস বাদামি করে ভেজে তুলুন।
এভাবে বাকি ২ ভাগ মাংস এবং আরও দুই দফায় তেল দিয়ে ভেজে বাদামি করে তুলে রাখুন।
৫-৮ মিনিট করে ভাজতে হবে।
এবার কড়াইয়ে যেটুকু তেল থাকে, তাতেই পেঁয়াজ কুচি, রসুন পেস্ট ও ভিনেগার দিয়ে ভাজুন।
তাতে টমেটো পেস্ট দিয়ে ১ মিনিট রান্না করুন।
এতে ভাজা মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে বাকি ময়দাটুকু চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং কাঠের চামচ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিন।
এবার বেদানার রস, বিফ স্টক, পানি, তেজপাতা, ওরেগানো এবং সামান্য চিনি দিয়ে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা রান্না করুন ঢাকনাসহ।
মাঝে মাঝে নেড়ে দিন।
চাইলে প্রিহিটেড ওভেনে বেক করতে পারেন ২ ঘণ্টা ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।
এবার গাজর ও আলু দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা মৃদু আঁচে রান্না করুন ঢেকে।
নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।