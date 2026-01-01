রসনা

গরুর মাংসের স্টুর রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আতিয়া আমজাদ

গরুর মাংসের স্টুছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • হাড় ছাড়া গরুর মাংস: দেড় কেজি (দেড় ইঞ্চি টুকরা করে কাটা)

  • লবণ: ২ চা-চামচ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • সয়াবিন তেল: ৩ টেবিল চামচ

  • মাঝারি পেঁয়াজ বড় টুকরা করে কাটা: ২টি

  • রসুন পেস্ট করে নেওয়া: ৭ কোয়া

  • ব্যালসামিক ভিনেগার: ২ টেবিল চামচ

  • টমেটো পেস্ট: দেড় টেবিল চামচ

  • ময়দা: সোয়া কাপ

  • বেদানার রস: ২ কাপ

  • বিফ স্টক: ২ কাপ

  • পানি: ২ কাপ

  • তেজপাতা: ১টি

  • ওরেগানো পাউডার: আধা টেবিল চামচ

  • গাজর ছিলে বড় টুকরা করা: ৪টি

  • গোল: আলু আধা কেজি (সেদ্ধ করে বড় টুকরা করে নেওয়া)

  • পুদিনাপাতা কুচি: আন্দাজমতো

প্রণালি

  • মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে কিচেন টাওয়েল দিয়ে মুছে শুকনো করে নিন।

  • এবার মাংসের সঙ্গে ১ চা-চামচ লবণ এবং গোলমরিচের গুঁড়া মাখিয়ে নিন।

  • সঙ্গে ১ টেবিল চামচ ময়দা মিশিয়ে দিন।

  • কড়াইয়ে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে আঁচ কমিয়ে দিন।

  • পৌনে এক ভাগ মাংস বাদামি করে ভেজে তুলুন।

  • এভাবে বাকি ২ ভাগ মাংস এবং আরও দুই দফায় তেল দিয়ে ভেজে বাদামি করে তুলে রাখুন।

  • ৫-৮ মিনিট করে ভাজতে হবে।

  • এবার কড়াইয়ে যেটুকু তেল থাকে, তাতেই পেঁয়াজ কুচি, রসুন পেস্ট ও ভিনেগার দিয়ে ভাজুন।

  • তাতে টমেটো পেস্ট দিয়ে ১ মিনিট রান্না করুন।

  • এতে ভাজা মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে বাকি ময়দাটুকু চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং কাঠের চামচ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিন।

  • এবার বেদানার রস, বিফ স্টক, পানি, তেজপাতা, ওরেগানো এবং সামান্য চিনি দিয়ে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা রান্না করুন ঢাকনাসহ।

  • মাঝে মাঝে নেড়ে দিন।

  • চাইলে প্রিহিটেড ওভেনে বেক করতে পারেন ২ ঘণ্টা ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।

  • এবার গাজর ও আলু দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা মৃদু আঁচে রান্না করুন ঢেকে।

  • নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

