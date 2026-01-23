রসনা

রসুন দিয়ে কখনো গাজর ভেজেছেন? দেখুন রেসিপি

রসুনে ভাজা গাজরের রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

রসুনে ভাজা গাজরছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • জলপাইয়ের তেল বা মাখন ২ টেবিল চামচ

  • রসুন ১ টেবিল চামচ (কুচি)

  • গাজর ২ কাপ (ডুমো করে কাটা)

  • লবণ স্বাদ অনুযায়ী

  • গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • লেবুর রস ১ চা-চামচ

প্রণালি

  • প্যানে তেল বা মাখন গরম করে রসুন দিয়ে খুব অল্প সময় নেড়ে সুবাস বের করুন।

  • এবার গাজর দিয়ে উচ্চ আঁচে ৩-৪ মিনিট নেড়ে নিন।

  • লবণ ও গোলমরিচ যোগ করুন।

  • গাজর নরম কিন্তু হালকা মচমচে—এই অবস্থায় চুলা বন্ধ করুন।

  • সবশেষে লেবুর রস ছিটিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

