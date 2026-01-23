রসুন দিয়ে কখনো গাজর ভেজেছেন? দেখুন রেসিপি

রসুন দিয়ে কখনো গাজর ভেজেছেন? দেখুন রেসিপি
রসুনে ভাজা গাজরের রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ
জলপাইয়ের তেল বা মাখন ২ টেবিল চামচ
রসুন ১ টেবিল চামচ (কুচি)
গাজর ২ কাপ (ডুমো করে কাটা)
লবণ স্বাদ অনুযায়ী
গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ
লেবুর রস ১ চা-চামচ
প্রণালি
প্যানে তেল বা মাখন গরম করে রসুন দিয়ে খুব অল্প সময় নেড়ে সুবাস বের করুন।
এবার গাজর দিয়ে উচ্চ আঁচে ৩-৪ মিনিট নেড়ে নিন।
লবণ ও গোলমরিচ যোগ করুন।
গাজর নরম কিন্তু হালকা মচমচে—এই অবস্থায় চুলা বন্ধ করুন।
সবশেষে লেবুর রস ছিটিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।