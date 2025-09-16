পাঁচমিশালি সবজি পাতুরির রেসিপি
সবজিতেও আনা যায় পাতুরির স্বাদ। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ
ফুলকপিকুচি: ১ কাপ
আলুকুচি: ১ কাপ
গাজরকুচি: আধা কাপ
টমেটোকুচি: আধা কাপ
শর্ষেবাটা: ২ টেবিল চামচ
নারকেল: কোরানো ৩ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচবাটা: ৩–৪টি
শর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
কলাপাতা: মোড়ানোর জন্য
প্রণালি
সব সবজি একসঙ্গে সামান্য সেদ্ধ করে নিন (হালকা নরম হলেই হবে, একেবারে ভেঙে যাবে না)।
সেদ্ধ করা সবজির সঙ্গে শর্ষেবাটা, কোরানো নারকেল, কাঁচা মরিচবাটা, লবণ আর শর্ষের তেল মিশিয়ে নিন।
কলাপাতা আগুনে হালকা গরম করে নরম করুন।
প্রতিটি পাতায় মিশ্রণ দিয়ে মুড়িয়ে নিন।
তাওয়া বা ফ্রাই প্যানে অল্প তেল মাখিয়ে ঢেকে দিন।
কম আঁচে দুই পাশ সেঁকে নিন (১০-১২ মিনিট)।
গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।